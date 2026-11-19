Analisi
Formula 1 Las Vegas
F1 | Simulazione MegaRide: nella notte di Las Vegas si deve combattere il graining delle gomme
La Pirelli per il tracciato cittadino della Strip ha deliberato le tre mescole più morbide (C3, C4 e C5) con l'obiettivo di portare nella giusta finestra di funzionamento gli pneumatici. Il carico aerodinamico sarà basso per il rettilineo di 1,9 km e sarà fondamentale trovare la giusta trazione.
Pubblicato: 19 nov 2026, 15:19
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Grafici MegaRide GP Las Vegas
Foto di: MegaRide
La Formula 1 torna in pista per l’ultima tappa americana della stagione, dopo una settimana di pausa. Il finale del tour negli Stati Uniti passa da Las Vegas, dove va in scena la quarta edizione del Gran Premio tra le luci della Strip e uno dei circuiti cittadini più particolari del calendario.
Mercedes firma il mondiale Costruttori in Messico
Dopo il titolo piloti assegnato in Messico, in Brasile è arrivato anche il titolo Costruttori: Mercedes si è laureata campione con tre gare di anticipo grazie al quarto e quinto posto di Russell e Antonelli.
La vittoria della gara è andata a Lando Norris, capace di massimizzare le prestazioni della McLaren in condizioni difficili. Solo sesto il compagno di squadra Oscar Piastri, a conferma di una stagione complicata dell'australiano. Doppio podio per la Red Bull, con Verstappen e Hadjar rispettivamente secondo e terzo, a conferma della forte crescita della vettura in questa fase finale del campionato.
La Ferrari, invece, è parsa in grande difficoltà con entrambi i piloti: Hamilton, partito dal fondo e autore di un primo giro da favola, ha chiuso nono e primo dei doppiati; Leclerc, scattato anche lui dal centro del gruppo, è classificato soltanto ottavo, anche per una penalità di 5 secondi.
Grafici MegaRide GP Las Vegas
Foto di: MegaRide
Mescole morbide nella notte di Las Vegas
Il giovane circuito di Las Vegas, nel cuore della città, è uno dei tracciati cittadini più insoliti del calendario: combina lunghissimi rettilinei e curve lente, creando un layout tecnicamente molto particolare. Il circuito attraversa la celebre Las Vegas Strip, con un rettilineo di quasi due chilometri che spinge i team verso configurazioni a basso carico aerodinamico.
Nelle staccate più impegnative, come quella di curva 14, le sospensioni devono contenere il beccheggio per limitare le variazioni di altezza da terra del fondo per non perdere il bilanciamento aerodinamico. In uscita dalle curve lente, invece, il retrotreno deve mantenere sufficiente cedevolezza per seguire le sconnessioni dell’asfalto e limitare le oscillazioni di carico sulle gomme motrici. La trazione è particolarmente importante in uscita da curva 12, dove inizia il rettilineo di 1,9 km della Strip.
Particolare attenzione andrà alle temperature. La gara si disputa in notturna nel deserto del Nevada e in questo periodo sono previste condizioni molto fredde, che possono creare problemi sia all’impianto frenante, soggetto a raffreddarsi eccessivamente sui lunghi rettilinei, sia agli pneumatici, che avranno bisogno di un warm up progressivo per raggiungere la corretta finestra di utilizzo.
Per questo weekend Pirelli mette a disposizione dei team le tre mescole più morbide della gamma, C3-C4-C5, con l’obiettivo di garantire il massimo grip. La gestione delle gomme sarà quindi uno dei temi centrali del weekend.
Grafici MegaRide GP Las Vegas
Foto di: MegaRide
Stress termico delle gomme contenuto
Dalle analisi degli ingegneri MegaRide emerge uno stress termico contenuto sulle coperture. Il problema principale sarà quindi raggiungere e mantenere la temperatura ottimale. Diversi i punti critici del tracciato. Curva 1 può favorire bloccaggi all’anteriore per la violenza della staccata ed è anche un punto particolarmente delicato in partenza, dove il gruppo tende a comprimersi.
Attenzione anche alle curve 14-16, dove è richiesta grande stabilità al posteriore per affrontare al meglio il rapido cambio di direzione. È inoltre una delle principali zone di sorpasso, grazie alla forte staccata in ingresso.
Poco grip con asfalto non abrasivo
Le usure attese, come emerge dal grafico, sono basse: il circuito offre poco grip e l’asfalto è poco abrasivo. Particolare attenzione, però, andrà al graining, favorito dalle condizioni ambientali e dallo scivolamento della copertura, fattori che possono accelerare il processo di usura.
Fondamentale sarà quindi portare progressivamente gli pneumatici nella corretta finestra di utilizzo e contenere il graining.
Attenzione infine alla possibilità di ingresso della safety car, vista la vicinanza dei muretti: un episodio di questo tipo potrebbe costringere i team a rivedere completamente le strategie di gara.
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