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F1 | McLaren avrà il turbo ADUO a Las Vegas. Piastri andrà in penalità montando anche un nuovo motore

La squadra di Woking potrà contare sulla nuova specifica di turbo Mercedes sviluppata attraverso il meccanismo ADUO. Entrambe le MCL40 saranno equipaggiate con la novità, ma Piastri dovrà montare anche un quinto motore termico a seguito dei problemi di affidabilità durante la stagione, per cui domenica avrà una penalità di 10 posizioni in griglia.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 18 nov 2026, 08:43

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Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Non solo Mercedes. A Las Vegas anche McLaren potrà contare, su entrambe le vetture, sul nuovo turbo sviluppato dalla Stella con l'ADUO. Nelle precedenti occasioni il team di Woking non aveva avuto la possibilità di introdurre in contemporanea con Mercedes una power unit aggiornata, compresa la specifica dotata delle modifiche di affidabilità introdotta in Austria, a causa delle rotazioni del motori.

Questa volta, invece, così come tutte le altre squadre spinte dalla Power Unit Mercedes, McLaren avrà subito a disposizione le ultime novità, avendo tra l'altro ancora margine nel proprio pool di componenti prima di incorrere in penalità sul turbo. "Entrambe le vetture, come tutte quelle equipaggiate con Power Unit HPP, monteranno la nuova specifica di turbo abilitata dall'ADUO. Il beneficio prestazionale atteso è relativamente contenuto", ha precisato McLaren.

Come raccontato martedì, il team ufficiale Mercedes testerà il nuovo turbo solo sulla monoposto del neo-campione del mondo Andrea Kimi Antonelli, mentre George Russell continuerà a utilizzare la specifica precedente per evitare una penalità in griglia, nella speranza di poter conquistare punti utili per la lotta al secondo posto nel mondiale piloti. Secondo Mercedes, infatti, il beneficio prestazionale atteso dal nuovo turbo è contenuto, ma è importante accumulare dati in vista della sosta invernale per la PU 2027.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Per quanto riguarda McLaren, Oscar Piastri sarà comunque costretto a scontare una penalità. Oltre al nuovo turbo, infatti, sulla sua vettura verrà installato anche un quinto motore termico stagionale, il che farà scattare un sanzione di dieci posizioni in griglia. L'australiano ha già utilizzato le quattro unità consentite dal regolamento e il ricorso a un quinto porterà inevitabilmente alla penanlità.

Una scelta dettata principalmente da ragioni di affidabilità dopo i problemi incontrati nel corso del campionato, così da garantire a Piastri un'unità fresca con cui sarà in grado di affrontare senza problemi il finale di stagione, beneficiando al tempo stesso dell'introduzione del nuovo turbo Mercedes.

"Oscar utilizzerà un nuovo motore a combustione interna a Las Vegas a seguito di un problema di affidabilità. Poiché si tratta del suo quinto motore della stagione, sconterà una penalità di 10 posizioni in griglia, ma ha buone possibilità di recuperare terreno grazie alle opportunità di sorpasso offerte", ha confermato McLaren nell'anteprima del weekend.

Dettaglio tecnico McLaren MCL40

Foto di: Roberto Chinchero

Dopo aver introdotto una nuova ala anteriore e alcune modifiche al fondo in Brasile, a Las Vegas McLaren porterà anche altre novità tecniche volte a incrementare le performance della MCL40 e che, soprattutto, saranno la base della monoposto del prossimo anno. Per questo raccogliere dati durante il finale di questa stagione ha un doppio vantaggio.

“Ci saranno alcune novità a Las Vegas. Tutti i componenti devono in un certo senso dialogare tra loro, e queste parti aggiuntive che avremo a Las Vegas saranno ovviamente adattate ai flussi generati dall'ala anteriore. Tuttavia, l'ala anteriore è stata la componente principale per quanto riguarda il miglioramento della guidabilità e della prevedibilità della vettura", aveva spiegato il TP Andrea Stella in Brasile.

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