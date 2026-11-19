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F1 | Hamilton rimanda il discorso sul futuro: "Al rinnovo non ho ancora pensato"

Lewis non ha ancora affrontato la questione del prossimo contratto con la Scuderia: “Normalmente se ne parla nell'ultimo anno, per ora non c'è motivo di pensarci”. Conferma anche il chiarimento con Leclerc dopo il Messico: “Conosciamo i nostri limiti, non ho alcuna preoccupazione a correre contro Charles”.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 19 nov 2026, 08:16

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Il futuro di Lewis Hamilton in Ferrari non è ancora un argomento sul tavolo delle discussioni tra il sette volte campione del mondo e la Scuderia. Alla vigilia del Gran Premio di Las Vegas, il britannico ha spiegato di non aver ancora iniziato a pensare al prossimo contratto, sottolineando come non ci sia alcuna urgenza di affrontare la questione.

“Non ci ho nemmeno pensato, perché sono ancora nel mezzo di un contratto – ha spiegato Hamilton – normalmente queste discussioni si affrontano durante l'ultimo anno. Non so quando inizieremo a parlarne, ma al momento non c'è alcuna necessità di discuterne o di pensarci”.

Una risposta che non offre indicazioni precise sulle intenzioni del britannico oltre la scadenza dell'attuale accordo al termine della prossima stagione. Hamilton non ha manifestato dubbi sulla sua permanenza a Maranello, ma allo stesso tempo ha evitato di anticipare valutazioni sul futuro, limitandosi a confermare che la questione contrattuale non rientra attualmente tra le sue priorità.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

È una posizione che lascia aperti tutti gli scenari, senza però fornire elementi per ipotizzare un cambiamento nei rapporti tra il pilota e la Ferrari. Il messaggio di Hamilton è stato soprattutto quello di voler mantenere l'attenzione sul presente, rinviando a un momento successivo qualsiasi discussione relativa al prolungamento della collaborazione.

Hamilton e Leclerc, chiariti anche i limiti nei duelli in pista

A Las Vegas Hamilton è tornato anche sul confronto avuto con Charles Leclerc e Fred Vasseur durante il weekend del Gran Premio del Brasile. Un incontro organizzato dal team principal per chiarire le tensioni emerse dopo quanto accaduto in Messico, quando i due piloti Ferrari avevano manifestato valutazioni differenti sulla gestione del loro confronto in pista.

Leclerc ha raccontato che la questione è stata risolta nei primi cinque o dieci minuti di una riunione durata complessivamente circa un'ora. Hamilton ha confermato che il chiarimento ha permesso di definire anche alcuni aspetti relativi ai futuri duelli tra i due compagni di squadra.

“Non credo che sarà difficile – ha risposto Lewis a chi gli chiedeva se fosse possibile evitare nuove tensioni in situazioni analoghe – Charles è un grande pilota. Come ho già detto, siamo entrati nei dettagli di queste situazioni e, quando abbassiamo la visiera, è tutto molto chiaro. Ci comprendiamo, conosciamo i rispettivi limiti e sappiamo qual è l'obiettivo finale, ovvero ottenere il miglior risultato possibile per la squadra”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hamilton ha escluso che quanto accaduto possa condizionare il modo in cui affronterà i prossimi confronti diretti con Leclerc. “Non credo che questo rappresenterà un problema in futuro. Non ho alcuna preoccupazione all'idea di correre contro Charles e non penso che nemmeno lui ne abbia nei miei confronti”.

Le parole di Hamilton completano quanto raccontato da Leclerc, che da parte sua ha sottolineato come il semplice confronto diretto sia stato sufficiente per eliminare le tensioni. Secondo Leclerc, gran parte della riunione è stata successivamente dedicata ad altri argomenti, soprattutto alle modalità con cui entrambi possono contribuire al progresso della Ferrari.

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