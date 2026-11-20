Prove Libere

Formula 1 Las Vegas

F1 | Las Vegas, Libere 1: piove a dirotto e non c'è classifica perché nessun pilota ha chiuso un tempo

La prima sessione di prove libere del GP di Las Vegas segna un nuovo record per la Formula 1: nella notte freddissima del Nevada i piloti si sono alternati in pista sull'asfalto bagnato per allietare il (poco) pubblico con un giro non cronometrato. A fine turno hanno fatto una prova di partenza solo i piloti Alpine, Gasly e Colapinto...

Franco Nugnes

Modificato: 20 nov 2026, 01:46

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La Formula 1 segna un nuovo record: la prima sessione di prove libere del GP di Las Vegas è stata completata senza che nessun pilota abbia chiuso un tempo. Dopo le qualifiche nel GP del Messico nelle quali si era girato partendo con le gomme Full Wet, la direzione gara non ha sospeso il turno per la pioggia copiosa che ha continuato a scendere ma nessuno dei ventidue piloti ha deciso di chiudere un giro cronometrato, per cui non esiste una classifica.

Per rispetto dello sparuto pubblico nella gelida notte della Strip (12 gradi di aria e 14 gradi di asfalto) i piloti si sono alternati in pista per un giro in e out, rientrando subito in pit lane per l'impossibilità di aprire il gas in rettilineo, constatando l'impossibilità di mandare in temperatura le gomme con evidenti sbandate anche a bassa velocità.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Le squadre, quindi, non si sa se invito del promotore che è anche l'organizzatore del terzo GP americano che si disputa nella capitale dell'azzardo, hanno mandato in pista i piloti che si sono alternati per effettuare almeno un giro nell'ora prevista.

La Formula 1, quindi, ha dato la chiara dimostrazione del fatto che l'aspetto tecnico e sportivo non conta niente, ma si deve rispettare lo show, assicurando uno spettacolo a chi ha speso i soldi per un biglietto, per evitare il rischio che ci potesse essere chi poteva chiedere un rimborso, come era accaduto nella prima edizione di Las Vegas, quando le monoposto non poterono girare per i problemi del tombino che si era scoperchiato al passaggio della Ferrari di Carlos Sainz creando un grave problema di sicurezza.

Alla fine dell'ora hanno preso la pista solo quattordici piloti, con Pierre Gasly e Franco Colapinto, la coppia dell'Alpine, che sono andati sulla griglia di partenza solo per concedersi una simulazione di partenza.

Appuntamento alle 05:00 per la seconda sessione: le previsioni meteo dicono che si dovrebbe disputare regolarmente. Vedremo...

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