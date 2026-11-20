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F1 | C'è una svolta FIA: dal 2027 arriveranno i commissari sportivi permanenti

Dal prossimo anno la Federazione inizierà l'inserimento graduale di commissari assunti a tempo pieno, con l'obiettivo di arrivare a un organico di 12-15 persone. La FIA punta a garantire più uniformità nelle decisioni e nell'interpretazione dei regolamenti. Resteranno in attività anche gli steward attuali, compresi gli ex piloti.

Roberto Chinchero

Modificato: 20 nov 2026, 00:31

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George Russell, Mercedes-AMG, parla con il commissario della FIA Derek Warwick

Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

La FIA ha annunciato una svolta importante nella gestione dei commissari sportivi di Formula 1. A partire dalla stagione 2027, la Federazione inizierà a introdurre gradualmente steward professionisti assunti a tempo pieno, superando progressivamente un sistema che fino a oggi si è basato su commissari impegnati nei singoli weekend di gara. L'obiettivo è creare una struttura permanente che possa garantire maggiore continuità nell'applicazione dei regolamenti e, soprattutto, una maggiore uniformità nelle decisioni.

La novità risponde a una delle questioni più dibattute degli ultimi anni, ovvero la difficoltà di garantire criteri di giudizio omogenei nell'arco di un campionato. La composizione variabile dei collegi dei commissari ha spesso alimentato discussioni sulle differenti interpretazioni di episodi simili, soprattutto in occasione di contatti tra piloti e penalità che possono incidere sui risultati delle gare.

La riforma prenderà il via nel 2027, quando la FIA assumerà un primo gruppo ristretto di commissari permanenti, selezionati tra figure che abbiano già maturato esperienza a livello internazionale. Il programma prevede un ampliamento dell'organico nel 2028 e nelle stagioni successive, fino alla creazione di un dipartimento composto da 12-15 professionisti.

Non si tratterà, almeno inizialmente, di una sostituzione completa dell'attuale sistema. La Federazione ha precisato che i commissari già in attività continueranno a svolgere il proprio ruolo, all'interno di collegi formati da personale permanente e non permanente. Sarà inoltre mantenuta la presenza degli ex piloti nel ruolo di Driver Steward, considerata fondamentale per garantire una valutazione degli episodi che tenga conto anche dell'esperienza diretta di chi ha corso in Formula 1.

La novità più significativa riguarda il lavoro che i commissari permanenti potranno svolgere al di fuori dei weekend di gara. La FIA intende infatti utilizzare la nuova struttura anche per analizzare le decisioni prese durante il campionato, individuare eventuali incongruenze e identificare le aree del regolamento che necessitano di chiarimenti.

L'obiettivo è intervenire non soltanto sulla qualità delle singole decisioni, ma anche sui criteri attraverso i quali vengono assunte, costruendo un sistema più coerente nell'arco della stagione. I nuovi commissari saranno inoltre coinvolti nella formazione delle future generazioni di ufficiali di gara, contribuendo a uniformare le procedure anche nelle altre categorie monoposto sotto l'egida FIA.

Mohammed Ben Sulayem, presidente FIA, con Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

L'annuncio rappresenta un ulteriore passaggio nel processo di riorganizzazione avviato dalla Federazione durante la presidenza di Mohammed Ben Sulayem. Dopo la revisione della struttura della Direzione Gara nel 2022 e la creazione del dipartimento FIA Officials, il mese scorso è stato inaugurato il nuovo Remote Operations Centre di Biggin Hill, nel Regno Unito, una struttura destinata a supportare la gestione delle competizioni.

Secondo la FIA, il programma è stato reso possibile anche dal miglioramento della situazione finanziaria della Federazione, che ha consentito nuovi investimenti nelle strutture e nel personale dedicato alla gestione sportiva dei campionati.

“Questo importante investimento nella gestione sportiva riflette il nostro impegno nel garantire i più elevati standard decisionali, di equità e integrità nel motorsport - ha dichiarato Mohammed Ben Sulayem - l'assunzione di commissari a tempo pieno rappresenta un passo significativo nella nostra missione di costruire una struttura dedicata alla gestione sportiva del Mondiale di Formula 1, ma è anche un investimento nel futuro del nostro sport”.

Il presidente della FIA ha inoltre sottolineato l'importanza della continuità: “Questo sviluppo contribuirà a rafforzare le competenze e la stabilità della nostra struttura, migliorando la capacità di analizzare e aggiornare i regolamenti, sostenere la formazione dei futuri ufficiali e garantire i più elevati standard di uniformità nelle decisioni in tutti i nostri campionati”.

Resta da capire come sarà organizzato concretamente il nuovo sistema, in particolare quanti commissari permanenti saranno presenti nei singoli Gran Premi e con quali criteri verranno composti i collegi giudicanti. La FIA non ha ancora fornito dettagli in merito.

La direzione intrapresa è però chiara: trasformare progressivamente il ruolo dei commissari sportivi in un'attività professionale continuativa, con l'obiettivo di ridurre le differenze interpretative che hanno spesso generato polemiche. Una riforma i cui effetti potranno essere valutati soltanto quando il nuovo sistema entrerà effettivamente in funzione.

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