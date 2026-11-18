Intervista

Formula 1 Las Vegas

F1 | Ceccarelli: "Las Vegas è un GP scintillante per i piloti, ma molto usurante per gli addetti ai lavori"

Il mental coach di Formula Medicine analizza le incongruenze di un appuntamento unico nel calendario della F1 che mostra le due facce della stessa medaglia. E anche se i due titoli mondiali sono decisi, per il medico viareggino ci possiamo aspettare della scintille fra i piloti della Ferrari. Perché...

Franco Nugnes

Pubblicato: 18 nov 2026, 14:45

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Arcobaleno a Las Vegas

Foto di: Clive Mason / Getty Images

La Formula 1 approda a Las Vegas, un appuntamento fortemente promosso da Liberty Media per il suo valore promozionale dei Gran Premi negli Stati Uniti. La terza gara USA è sicuramente la più glamour del calendario, ma anche la più anacronistica. Con il dottore Riccardo Ceccarelli, mental coach e titolare di Formula Medicine, abbiamo provato a capire quali sono i contrasti di questo weekend sfavillante che, però, ha ancora argomenti per suscitare una grande attenzione non solo mediatica.

"Non è un Gran Premio al quale vado volentieri: quello di Las Vegas è un appuntamento che non ha molte affinità con le altre gare in calendario. Questa edizione me la evito, lo confesso. Sarà che ho alle spalle 37 anni di attività nel paddock della F1 e, forse, comincio a sentire una certa età, ma la gara nella Strip è un qualcosa di diverso dal solito”.

Sono diversi gli addetti ai lavori che, dopo essere stati attratti dai “lustrini” della Capitale del gioco d’azzardo, avrebbero voglia di evitare la trasferta in Nevada. Come mai?

“Il viaggio è molto lungo e, quindi, ci sono cambiamenti dettati dal fuso orario, visto che ci sono con l’Italia nove ore di differenza. Ma queste sono situazioni che ritroviamo altre volte nell’anno, ma ci si ritrova a lavorare di notte con un freddo pungente che in certe occasioni penetra nelle ossa”.

“A volte la sensazione non è di trovarsi in città, ma di notte in una baita di montagna sulla neve a Natale. È un Gran Premio in città, ma senza i vantaggi che di solito si apprezzano in un circuito cittadini perché ci sono tanti disagi”.

“La città è un po' fittizia: sei in mezzo a un deserto e hai soltanto dei casinò, quindi, non è neanche quella città che ti offre degli svaghi diversi dal gioco d’azzardo. Certo non posso negare che sia un Gran Premio affascinante dal punto di vista dell'immagine, della coreografia. Quando lo vedi in televisione forse è quello che colpisce più di tutti, proprio per dove è immerso questo circuito, ma quando ci sei per lavoro sento gli addetti ai lavori che ammettono che costa più fatica del solito: si sommano tante condizioni difficili legate al meteo, agli orari e al jet lag”.

Si parla di temperatura serali che variano fra i 5 e i 10 gradi: mandare in temperatura le gomme sarà una bella impresa...

“Anche per i piloti non è uno scherzo questo Gran Premio. Questa è una gara che indica il contesto di dove sta andando la Formula 1, sicuramente è una grande cassa di risonanza del Circus. È indiscutibile che sia un appuntamento che fa notizia, che attrae i VIP ed è bello da vedersi. La prima edizione l’avevo vista in televisione e ne ero rimasto molto attratto, tant’è che poi ci sono andato molto volentieri. Ma è un GP difficile che mette a dura prova sia i piloti che gli addetti ai lavori che iniziano l’ultima tripla di una stagione molto lunga”.

La cornice di Las Vegas

Foto di: Clive Mason / Getty Images

I piloti e, in generale, chi è impegnato nei box di cosa può risentire?

“Lavorare con la stanchezza addosso è più difficile, se poi ci aggiungi il freddo e il fuso orario si capisce che non ci si trova in una condizione di benessere che permette di svolgere al meglio il proprio compito”.

Non è un quadro esagerato? Basta dare uno sguardo alla F1 di qualche anno fa dove non c’erano le strutture di oggi...

“È vero, ma è cresciuta la pressione di chi opera in questo mondo. Una volta gli spazi erano ristretti e non c'era mai spazio per gli ingegneri, per il marketing. Può sembrare una sciocchezza, ma quando lavori tante ore sotto pressione, in un ambiente scomodo, dove non hai spazi, non puoi rendere come sempre e gli errori sono più facili. L’ambiente è molto scenografico, luccicante, ma molto più usurante per chi ci lavora. Parlo della mia esperienza che, però, è condivisa da molti di quelli che sono nel paddock”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

E per i piloti che appuntamento è?

“Forse per loro l’impatto è meno forte. Il pilota si lamenta di più dei Gran Premi molto caldi come il Qatar o Singapore, ma meno di quelli freddi, perché nell’abitacolo c’è sempre un po’ di caldo, perché l’elettronica che è sistemata sotto al telaio produce temperatura. E poi i piloti possono isolarsi nelle loro stanze che sono abbastanza confortevoli: tendono a riprodurre l’ambiente che conoscono a si sentono in condizioni decisamente meno disagiate”.

"Emerge una forte dissonanza tra le due entità: i piloti e gli addetti ai lavori. Onestamente grandi lamentele dai conduttori non le ho sentite e non ho visto neanche degli errori in pista che possano essere imputabili a stanchezza o a questioni climatiche. A Las Vegas si vivono le due facce della stessa medaglia. Chi patisce le condizioni più difficili sono i meccanici, anche se ce ne sono, specie fra i britannici, che affrontano anche il gelo del Nevada con le maniche corte”.

In ballo nel weekend, con i due titoli (piloti e Costruttori) già assegnati, ci sarà il secondo posto dietro al campione Kimi Antonelli e la piazza d’onore nella classifica a squadre...

Max Verstappen ora è secondo con un vantaggio di 17 punti su George Russell, seguito a un punto da Lewis Hamilton e con Charles Leclerc più lontano...

“La partita a quattro resta aperta, anche se vedo Verstappen decisamente favorito in questa contesa, sia per il valore del pilota che per la crescita della Red Bull. Chi ha più da perdere è George Russell, partito alla conquista del titolo e che deve lottare con le unghie e i denti per non precipitare dietro a tutti i piloti di primo piano, scivolando al quinto posto. La Mercedes ha ammesso che farà il possibile per aiutare il britannico che potrà contare anche sul supporto di Kimi per cui George sarà molto motivato. Poi resta la lotta intestina fra i piloti Ferrari”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Il chiarimento voluto da Fred Vasseur non sarebbe servito a niente?

“A mio parere il secondo posto nel mondiale poco interessa a Lewis e Charles. Non è una priorità. I due cercano la supremazia all’interno del Cavallino per conquistarsi, magari, i galloni di prima guida per l'anno prossimo”.

È facile, quindi, prevedere altre scintille fra i compagni di squadra di Maranello?

“La Ferrari sembra in grado di difendere il secondo posto nel mondiale Costruttori per cui Vasseur e tutto l'ambiente di Maranello cercheranno di fare in modo che i piloti portino punti a casa, senza fare altre sciocchezze. Il mio dubbio è che non mettendo a rischio il posto d’onore fra le squadre, i piloti si sentiranno più liberi di competere tra di loro. Mi immagino che nei momenti critici nessuno dei due alzerà il piede”.

Manca la capacità di gestire Hamilton e Leclerc?

“No, penso che sia una situazione che faccia parte del gioco, io non sono così critico né verso l'uno o l'altro pilota. La F1 è sempre stata così, e questo mondo lo sarà sempre. Bisognerà cercare di capire qual è la linea di demarcazione tra il giusto e il non giusto. Parliamo sempre di sfumature di grigio: spero che si possano vedere belle lotte perché vorrebbe dire che sarebbero in lotta per risultati importanti senza remare in posizioni anonime come è successo in Brasile. Non sarei stupito di vedere qualche... ruotatina. I tifosi vogliono vedere dei piloti alla Villeneuve e non degli anestetizzati...”.

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