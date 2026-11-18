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F1 | McLaren, Stella spiega la parabola del 2026: "Non abbiamo fatto passi indietro"

McLaren ha vissuto una stagione complicata, caratterizzata da una rincorsa che non si è mai completata. Stella indica le criticità avute: ritardo nello sviluppo, il prezzo pagato per la battaglia 2025 e gli svantaggi emersi nel rapporto con Mercedes HPP. Ma per il 2027 c'è ottimismo: "Siamo in un altro mondo rispetto all'inizio della stagione".

Roberto Chinchero

Pubblicato: 18 nov 2026, 09:41

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Andrea Stella, McLaren

Foto di: Mark Sutton / Getty Images

La stagione 2026 della McLaren è stata una lunga rincorsa, con una particolarità: nei momenti in cui sembrava aver raggiunto gli avversari, la squadra di Woking si è ritrovata nuovamente a inseguire. Un inizio difficile, una crescita culminata in una fase del campionato in cui la monoposto inglese è sembrata poter rappresentare il riferimento tecnico, poi una competitività progressivamente ridimensionata e il ritorno al vertice nel Gran Premio del Brasile. Una parabola non semplice da interpretare.

Andrea Stella ha una spiegazione che va oltre il rendimento dei singoli aggiornamenti. Il team principal della McLaren ricostruisce le difficoltà del 2026 partendo da quanto accaduto nella stagione precedente, individuando tre fattori determinanti: un ritardo nello sviluppo della nuova monoposto, le conseguenze dell'impegno richiesto dalla lotta mondiale del 2025 e gli svantaggi emersi nell'essere una squadra cliente Mercedes all'inizio del nuovo ciclo regolamentare.

"Non credo che in questa stagione, almeno tra i top team, ci siano stati aggiornamenti che non abbiano funzionato – spiega Stella – anche quando abbiamo introdotto delle novità a Baku, dopo le quali è sembrato che avessimo fatto un passo indietro, in realtà non è stato così. La competitività va valutata in relazione agli avversari, non soltanto considerando i propri progressi in termini assoluti. E da questo punto di vista non credo che nel corso della stagione abbiamo mai fatto passi indietro”.

La distinzione è fondamentale. La McLaren è progressivamente migliorata durante la stagione, ma non abbastanza da compensare i progressi degli avversari. E soprattutto ha dovuto recuperare uno svantaggio iniziale più importante di quanto si potesse immaginare.

Tre mesi di ritardo, già individuati nel 2025

Lando Norris, McLaren

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Abbiamo quantificato che a inizio stagione avevamo tre mesi di sviluppo di ritardo”. È un'ammissione significativa, anche perché Stella chiarisce che non si tratta di una valutazione formulata a posteriori, traducendo il distacco cronometrico in mesi di lavoro. La McLaren aveva già individuato il problema analizzando le proprie curve di sviluppo del 2025.

Stella riconosce il peso di quanto accaduto durante la precedente battaglia mondiale. La McLaren aveva programmato di concentrare progressivamente le proprie risorse sul progetto 2026, ma la rimonta della Red Bull nella seconda parte del campionato aveva imposto di mantenere alta l'attenzione sulla monoposto ancora impegnata in pista.

A questo si era aggiunta una sfida gestionale particolarmente complessa: sostenere contemporaneamente le ambizioni mondiali di Lando Norris e Oscar Piastri, preservando un equilibrio interno che non compromettesse il futuro della squadra.

“Per me è stata probabilmente la stagione in cui ho lavorato di più di tutte le 26 stagioni in Formula 1. Ogni giorno dovevi porre attenzione alla gestione dell'ambiente nel team, oltre a quella tecnica e operativa”.

È uno degli aspetti meno visibili della storia McLaren. La squadra ha dovuto investire energie non soltanto per sviluppare la vettura e difendere la propria competitività, ma anche per gestire una situazione sportiva delicata. Uno sforzo che, sommato alle difficoltà tecniche, ha contribuito a rallentare la preparazione del 2026.

Fattore Mercedes: quando essere clienti diventa uno svantaggio

Dettaglio tecnico Mercedes W17

Foto di: AG Photo

C'è però un secondo elemento che Stella considera determinante. Per anni la McLaren ha dimostrato che una squadra cliente poteva vincere un Mondiale utilizzando la stessa power unit di una formazione ufficiale. Il 2026 ha cambiato questo scenario. “Nel 2025 spesso mi chiedevano se non essere un team ufficiale fosse un problema. Ho sempre detto di no, e in effetti non lo è mai stato fino al termine della scorsa stagione”.

Con l'introduzione delle nuove power unit, la situazione è diventata molto più complessa. L'integrazione del motore nella monoposto e l'ottimizzazione dei parametri di gestione energetica hanno assunto un'importanza decisiva. Mercedes HPP, impegnata a sviluppare un'unità competitiva e affidabile, ha dovuto stabilire delle priorità.

“Quando sei un customer team non sei la priorità - riconosce Stella - quando si è trattato di capire le curve di potenza del motore, alcuni aspetti di raffreddamento o di ottimizzazione dell'integrazione, ci siamo arrivati un pochino in ritardo”.

Un esempio concreto riguarda i rapporti del cambio, definiti sulla base di curve di potenza che non corrispondevano perfettamente a quelle poi riscontrate in pista. Differenze apparentemente marginali, ma che nel nuovo contesto tecnico possono tradursi in svantaggi importanti. “In una Formula 1 così competitiva non puoi lasciare uno o due decimi strutturali semplicemente perché non sei nella posizione di essere all'avanguardia nella tempistica di sviluppo”.

La questione più delicata riguarda però gli strumenti utilizzati per ottimizzare il funzionamento della power unit. Alcuni software sviluppati congiuntamente da Mercedes HPP e dal team ufficiale contenevano elementi di proprietà intellettuale del team Mercedes F1 che non potevano essere condivisi con McLaren.

“Ci hanno detto che questi strumenti possedevano una quantità di proprietà intellettuale di Mercedes e che non potevano darceli. Non avevo argomenti molto forti per dire: dovete darceli lo stesso”.

La soluzione è stata sviluppare con HPP strumenti equivalenti, ripetendo in sostanza parte del lavoro già svolto tra Brackley e Brixworth. Un processo che ha richiesto tempo e che soltanto nel 2027 consentirà alla McLaren di disporre completamente delle stesse possibilità di ottimizzazione.

Stella evita comunque qualsiasi polemica con il motorista. Riconosce le difficoltà affrontate da HPP, anche sul fronte dell'affidabilità, ed esclude che ci sia stata la volontà di penalizzare la McLaren. Il rapporto di collaborazione è rimasto positivo, ma questo non ha eliminato uno svantaggio strutturale.

Una rincorsa che non è bastata

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

La McLaren ha cercato di recuperare il terreno perduto attraverso gli sviluppi introdotti durante la stagione. Gli aggiornamenti di Miami e Ungheria hanno prodotto miglioramenti evidenti, ma non sono stati sufficienti per chiudere stabilmente il divario.

“Ogni volta che abbiamo portato degli sviluppi abbiamo visto il salto in avanti, però abbiamo anche visto che gli avversari non stavano a guardare. Anche le altre squadre hanno portato i loro aggiornamenti e noi non siamo riusciti a chiudere questa forbice”.

Il caso di Baku è particolarmente indicativo. Su un circuito nel quale la gestione dell'energia elettrica è determinante, la McLaren ha pagato le difficoltà di ottimizzazione della power unit. “Non siamo riusciti a scaricare tutta la batteria dall'ultima curva di Baku alla fine del rettilineo principale. A quel punto ti porti dietro uno svantaggio cruciale su una pista così sensibile alla potenza”.

Le difficoltà erano emerse già nelle prime gare. A Melbourne la squadra aveva scoperto quanto un parametro non ottimizzato potesse compromettere la gestione energetica per un'intera corsa, mentre in Cina i problemi di affidabilità avevano impedito a entrambe le monoposto di prendere il via.

La complessità dei nuovi regolamenti era prevista, ma non fino a questo punto. Stella ammette che la McLaren ha sottovalutato quanto la power unit sarebbe diventata determinante e quanto sarebbe stato elevato il prezzo da pagare per ogni parametro non perfettamente calibrato.

Il 2027 per tornare a vincere

Lando Norris, McLaren

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Il bilancio del 2026 non ha però ridimensionato le ambizioni della McLaren. Stella ritiene che la squadra abbia ora una conoscenza molto più approfondita della monoposto e soprattutto della power unit Mercedes. “Sono positivo per il 2027. Rispetto all'inizio della stagione siamo in un altro mondo dal punto di vista dell'utilizzazione della power unit”.

Anche il rapporto tecnico con HPP è destinato a cambiare. Gli strumenti che non erano disponibili all'inizio del 2026 lo saranno completamente nella prossima stagione, sebbene con un anno di ritardo rispetto alla squadra ufficiale Mercedes.

C'è poi un altro fattore che Stella considera importante: il 2026, meno impegnativo sul piano della gestione sportiva rispetto al precedente, ha consentito alla leadership McLaren di dedicare maggiori energie al lavoro tecnico e alla preparazione della nuova monoposto. L'obiettivo è evitare di presentarsi al via del prossimo campionato con lo stesso deficit che ha condizionato questa stagione.

“Siamo un team che in tre anni ha avuto un ritmo di sviluppo che ci ha portato a essere campioni del mondo Costruttori per due stagioni consecutive. Non possiamo adesso tirarci indietro e dire che va bene anche essere terzi o quarti. Abbiamo l'ambizione di confermarci campioni del mondo”.

La McLaren chiude così il 2026 con una consapevolezza diversa rispetto a quella con cui lo aveva iniziato. Stella non nasconde gli errori e i ritardi, ma rivendica la qualità del lavoro svolto durante la stagione. La sfida, ora, sarà trasformare quanto imparato in un vantaggio competitivo, e ricordare il 2026 come un anno di transizione che ha posto le basi per un futuro da protagonista.

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