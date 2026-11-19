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F1 | Bearman rimane l'unica incertezza del mercato per il 2027: "Deludente non avere un contratto a 3 gare dalla fine"

Il britannico della Haas è in un momento complesso. Non ha ancora un accordo con il team americano per il 2027 e, per il futuro, sembra essere chiuso anche in Ferrari per via della volontà di Hamilton, intenzionato a proseguire la sua avventura in F1 con la Rossa.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 19 nov 2026, 11:29

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Il futuro di Oliver Bearman con Haas sembrava ormai in cassaforte, invece così non è. Il pilota britannico, a oggi, è l'ultimo pilota in griglia a non avere ancora un sedile per la prossima stagione. Dopo il rinnovo annuale di Valtteri Bottas con Cadillac, infatti, quello di Haas è rimasto l'ultimo posto ancora da confermare. O assegnare.

A tre gare dalla fine della stagione 2026, vedere Bearman ancora senza accordo per la prossima stagione fa scalpore. I suoi 23 punti sono più di due terzi di quelli raccolti dal team nell'arco di 20 gare. Esteban Ocon, fuori dalla F1 dal GP di Città del Messico, ne ha raccolti solo 7. Ryo Hirakawa, che ha sostituito il francese proprio all'Hermanos Rodriguez, ne ha raccolto uno nell'unica apparizione della sua carriera in un intero fine settimana in F1. Rafael Camara, invece, non ha ancora siglato punti. Il computo totale dice 23 punti per Bearman, 8 per tutti gli altri che hanno guidato una VF-26 nel corso della stagione.

Eppure il ragazzo britannico che è al secondo anno in Formula 1 si trova a dover fare i conti con una realtà scomoda e, soprattutto, sino a pochi fine settimana fa inaspettata.

"A oggi non c'è niente di nuovo. Voglio dire, se devo essere sincero, sono piuttosto deluso di trovarmi qui, al ventesimo appuntamento della stagione, senza aver ancora firmato un contratto per il prossimo anno".

"È stata una situazione piuttosto strana, ma stiamo arrivando a una conclusione. Posso solo dire che è un po' deludente e che, ovviamente, non è l'ideale per la fiducia di un pilota e per tutto ciò che ne consegue".

"Naturalmente so di aver fatto un buon lavoro quest'anno, ma il fatto di... non sapere cosa farò il prossimo anno non è proprio l'ideale. Questo posso assicurarvelo".

Obiettivo rimanere in Haas

Oliver Bearman, Haas F1

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Con tutti i sedili già occupati, Bearman spera solo di essere riconfermato nel team americano e fare la terza stagione sotto le direttive di Ayao Komatsu. Inoltre, a suo dire, c'è un lavoro da portare a termine, soprattutto dopo una stagione - quella corrente - in cui il team ha saputo realizzare aggiornamenti funzionali alla monoposto, ma ha faticato nelle tempistiche di fabbricazione.

"Io sono certo di quello che voglio. Quando la fine della stagione si avvicina, è molto chiaro che il mio obiettivo è rimanere in Haas e che merito di restare in Haas. Almeno, io la penso così. È semplicemente una situazione strana".

"Pensavo davvero che nell'ultima tripletta di gare avessimo compiuto dei progressi piuttosto significativi. Forse, però, dall'esterno non è sembrato così, ed è un po' deludente".

"Spero che alla fine di questo weekend si possa arrivare a una conclusione e che io possa darvi qualche buona notizia. La cosa importante è affrontare le ultime gare sapendo che il prossimo anno è sistemato".

"Come squadra abbiamo dimostrato di avere una comprensione fondamentale degli aspetti aerodinamici della macchina. Quando abbiamo introdotto degli aggiornamenti, questi si sono rivelati molto efficaci. Semplicemente, non siamo riusciti a introdurli con la rapidità necessaria. Non avevamo le risorse per farlo".

"Il mio obiettivo per il 2017 è chiarissimo. Penso che qui ci sia ancora del lavoro da completare, che abbiamo delle questioni in sospeso".

Con Hamilton che continua, la Ferrari è un miraggio

Dettaglio tecnico SF-26

Foto di: AG Galli

Bearman è un ragazzo che si è formato nella Ferrari Driver Academy ed è ancora sotto contratto con Maranello. E' logico che voglia aspirare a indossare la tuta di quella che lui stesso ha definito "la squadra più iconica della Formula 1".

Attualmente, però, le porte per via dell'Abetone sono chiuse. Il rinnovo di Charles Leclerc e la volontà di Lewis Hamilton (il quale sembra voler continuare a correre ancora per anni, così come ha affermato poche settimane fa), sembra chiudere i cancelli di Maranello e rendere la Rossa un miraggio, più che un sogno.

"Ho un contratto con la Ferrari. La Ferrari mi ha dato questa incredibile opportunità di approdare per la prima volta in Formula 1 con loro".

"Naturalmente sono ancora un pilota della Ferrari Driver Academy. Il mio sogno più grande è correre per la Ferrari. Prima di tutto, perché è la squadra più iconica. È il primo team che ha creduto in me quando ero bambino. Rimane ancora oggi il mio sogno più grande".

Ma non c'è dubbio che, guardando al futuro, potrebbero esserci alcune difficoltà. Non possiamo negarlo. È abbastanza evidente. Non ho molto potere decisionale sulla questione. Dobbiamo semplicemente vedere come si evolveranno le cose con il passare del tempo".

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