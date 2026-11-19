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F1 | Dal 2030 tornano i motori V8. Ecco cosa ne pensano i piloti

Quasi tutti i piloti di F1 hanno commentato il ritorno dei motori V8 a partire dalla stagione 2030. Ecco i loro pareri alla vigilia del Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2026.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 19 nov 2026, 14:53

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Foto dei piloti di F1 2026

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

I motori V8 sono stati il tema del giovedì che apre il fine settimana del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. Ed era inevitabile.

Ormai da qualche giorno sappiamo che a partire dal 2030 i motori di Formula 1 torneranno a essere degli 8 cilindri da 2,1 litri, coadiuvati da un turbo e un piccolo device che renderà i cuori delle monoposto ancora ibridi, ma molto differenti da quelli attuali.

Oggi è stata la prima occasione di poter sondare il terreno con i piloti. Non è un segreto che diversi di loro non fossero entusiasti dell'attuale generazione di power unit (primo tra tutti Max Verstappen, ma potete leggere il suo pensiero in un articolo a parte pubblicato proprio oggi) e l'annuncio riguardante i V8 ha scatenato le reazioni di quelli che saranno i protagonisti della F1 del futuro.

Gran parte dei 22 piloti della F1 attuale ha svelato il proprio pensiero a riguardo e, di seguito, potrete leggere ciò che pensano di quello che sarà il nuovo corso della Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli

Penso che sarà davvero bello tornare a qualcosa di più simile alle vecchie monoposto. Inoltre, le vetture diventeranno ancora più leggere. Parliamo, ovviamente, di una stima ancora molto prematura, ma probabilmente di circa 70 kg in meno, che è una riduzione enorme.

Sicuramente sarà un cambiamento regolamentare molto interessante ed entusiasmante. Naturalmente, però, dobbiamo prima fare bene con questo regolamento. Già dal prossimo anno ci saranno parecchie modifiche, sia dal punto di vista aerodinamico sia per quanto riguarda i motori.

Ma sono convinto che sarà un cambiamento molto emozionante e che tante persone lo stiano aspettando.

George Russell

Mi piacerebbe molto vederli tornare. Quando guardo i vecchi video dei motori di una volta, mi vengono i brividi. Penso che ciò che mi manca di quest'epoca sia soprattutto quel caratteristico suono acuto dei motori.

I puristi diranno di eliminare completamente la componente elettrica. Ma se guardiamo a come si sono evolute molte di queste vetture negli ultimi anni e alla potenza che riescono a sviluppare oggi alcuni motori elettrici, la Formula 1 continuerà a essere la categoria con le macchine da corsa più veloci del pianeta.

La componente elettrica serve, questa è la realtà. È necessario mantenere una qualche forma di sistema ibrido perché, come ho detto, la potenza che si riesce a ottenere in questo modo non potrebbe essere prodotta esclusivamente da un motore a combustione interna.

Ma penso che, se torneremo ai V8 mantenendo anche una componente elettrica capace di fornire ulteriori 400, 500 o 600 kW, così da portare le vetture oltre i 1.000 cavalli, allora avremo ciò che desideriamo.

Bisogna anche ricordare che, in realtà, le vetture dell'ultima era dei V8 avevano un sound fantastico, ma non erano particolarmente veloci. E non credo che molte persone se ne rendano conto.

Lewis Hamilton

Alla fine dipenderà tutto da come verrà progettato il motore e da come saranno definite le normative.

Il ritorno a un bel sound, infatti, è qualcosa che secondo me è mancato da quando siamo entrati nell'era dei V6.

Sì, riportiamo gli scarichi più piccoli e recuperiamo quel sound. Ma possiamo avere tutto questo, purché il motore non perda potenza a metà di un rettilineo. In quel caso penso che sarebbe sicuramente un miglioramento.

Oscar Piastri

Non so se saranno esattamente come i motori V8 che guardavo da bambino, ma penso che, innanzitutto, sia fantastico che in qualche modo ci stiano ascoltando.

Anche l'industria automobilistica è cambiata molto negli ultimi anni, quindi penso che andare in questa direzione sia un'ottima notizia per tutti.

Spero che il tutto sia un po' più semplice da seguire per i tifosi, meno costoso e meno complicato per i costruttori e migliore anche per noi piloti. Quindi sì, speriamo che sia una situazione vantaggiosa per tutti.

Isack Hadjar

Non vedo l'ora. Sono davvero entusiasta. Penso che tutti abbiamo imparato la lezione e non vedo l'ora di avere finalmente una macchina da corsa con cui poter spingere al massimo.

Non vedo perché nel 2030 queste non dovrebbero essere le monoposto più divertenti di sempre: macchine più leggere e motori V8.

Abbiamo tutti gli elementi dalla nostra parte per rendere la Formula 1 migliore che mai. E io sono abbastanza giovane da poter essere ancora qui e competere ad alto livello in quel momento.

Pierre Gasly

Personalmente sono assolutamente favorevole a questo tipo di motori. Penso che siano fantastici, soprattutto per quanto riguarda il sound rispetto a quello che abbiamo adesso. Credo che sarebbe sicuramente un miglioramento.

Sono cresciuto ascoltando i motori V10 della Formula 1 e ricordo i brividi che mi provocava sentirli, anche se soltanto in un paio di occasioni. Quindi sì, penso che sarebbe sicuramente un'ottima scelta per la Formula 1.

Franco Colapinto

Penso che tutti noi abbiamo ben chiaro cosa si sarebbe potuto fare meglio quest'anno in occasione del cambiamento regolamentare. Sono sicuro che terranno conto di questi aspetti in futuro e che faranno un ottimo lavoro con ciò che arriverà successivamente.

Penso che il 2030 sia ancora lontano e che ci siano ancora molte cose da capire. Ma non vedo l'ora che tornino i V8. Naturalmente, per me sarà la prima volta con questo tipo di motori.

Sono proprio quei motori e quelle macchine che tutti descrivono come incredibili da guidare. Quindi, ovviamente, non vedo l'ora di avere prima o poi l'opportunità di guidarne una.

Oliver Bearman

Il 2030 non è poi così lontano. Naturalmente è uno sviluppo interessante e sono contento di questa novità.

A dire il vero non conosco tutti i dettagli, ma penso che possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che questo regolamento abbia rappresentato più un passo laterale che un vero passo avanti.

Sono contento che la FIA abbia reagito rapidamente, anche se il cambiamento arriverà tra qualche anno. È anche molto complicato modificare un regolamento che è stato in fase di elaborazione per tanti anni.

Penso che abbiano reagito molto bene e che si siano dimostrati molto disponibili ad ascoltarci. Credo inoltre che tutta questa esperienza potrà insegnare molto a tutti in vista del futuro: piloti, FIA, Formula 1 e tutti gli altri protagonisti.

Carlos Sainz

Prima devo guidarla per capire se sarà davvero un miglioramento. L'idea in sé mi piace sicuramente e penso che la direzione che stanno cercando di seguire sia quella giusta per questo sport.

Ma poi bisognerà salire in macchina, provarla e valutarla sulla base di un'esperienza concreta. Quindi non vedo l'ora di farlo.

Sono contento che, se questo cambiamento verrà effettivamente realizzato, sia previsto per il 2030 e che si stia andando avanti in questa direzione, perché credo sia quella giusta per la Formula 1. Ma, a livello personale, per poter dire che si tratta davvero di un miglioramento, devo prima guidare queste vetture e provarle concretamente.

Liam Lawson

Sono d'accordo con Carlos: naturalmente bisogna prima provarle per capire come saranno. Ma personalmente sono entusiasta.

Quando penso alla mia esperienza da bambino, guardando la Formula 1, ricordo soprattutto l'epoca dei diffusori soffiati, quando Vettel lottava con Hamilton nel 2010, più o meno in quel periodo.

Ho anche avuto la fortuna di guidare quelle macchine con la Red Bull, durante alcune esibizioni. La sensazione che si prova è davvero difficile da descrivere, ma guidare quelle vetture regala emozioni incredibili.

Voi probabilmente ne sapete qualcosa in più, ma penso davvero che sarebbe qualcosa di fantastico. Naturalmente, però, non possiamo sapere come sarà per tutti finché non avremo la possibilità di provarle concretamente.

Nico Hulkenberg

Penso che tornare a qualcosa di più semplice dal punto di vista della propulsione sia probabilmente una buona cosa.

Il ritorno dei V8 riporterebbe sicuramente un sound più coinvolgente, più volume e qualche emozione in più, il che è sicuramente positivo. Per tutto il resto, vedremo e scopriremo come andranno le cose tra qualche anno.

Sergio Pérez

Non sarò in Formula 1 quando arriverà questo cambiamento. Quindi, per me, non significa nulla.

Fernando Alonso

Sicuramente non sarò più in Formula 1 quando i V8 torneranno nel 2030...



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