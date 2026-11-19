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F1 | Max felice del ritorno del V8, ma non del tutto: "Se avessi potuto scrivere le regole, ecco cosa avrei tolto"

L'olandese della Red Bull si è detto contento della base d'accordo sui regolamento 2030 legato ai motori di Formula 1, ma che se avesse potuto scriverlo lui avrebbe cambiato alcune cose. Ecco di cosa si tratta.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 19 nov 2026, 09:57

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Non è ancora del tutto ciò che avrebbe voluto, ma è un netto passo avanti rispetto al presente. Max Verstappen non ha usato giri di parole per commentare la base d'accordo che è stata trovata riguardo l'introduzione dei nuovi motori in Formula 1.

Questa dovrebbe prevedere il ritorno dei V8 da 2,1 litri, sovralimentati da un turbo e coadiuvato da una piccola parte ibrida. Insomma, se non un'inversione a "u" rispetto alle power unit attuali, poco ci manca.

Ed è proprio questo che ha reso contento il 4 volte campione del mondo, sebbene l'introduzione dei nuovi motori sia ancora piuttosto lontano. Mancano infatti tre anni e Max, oggi 29enne, nel 2030 avrà 33 anni. Se consideriamo quanto longeve stiano diventando le carriere dei piloti, a quell'età è lecito immaginare il pilota della Red Bull ancora in Formula 1. Lui, però, continua a non esporsi. Da diversi anni dice di non voler avere una carriera infinita nel Circus iridato, evitando di emulare quanto stanno facendo ora Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg.

"Non posso dirvi adesso cosa farò dopo il 2030. Per lo sport in sé, comunque, il ritorno dei motori V8 è una buona scelta. Credo per altro sia un insieme di fattori: da una parte hanno ascoltato i nostri consigli. Dall'altra il fatto che si siano resi conto che quello che abbiamo attualmente non è ciò che si desidera", ha commentato Verstappen durante l'incontro con i media andato in scena oggi a Las Vegas, sede del terzultimo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1.

Tutto bene, dunque? No. Max, che non si è mai fatto problemi a criticare, ma anche a proporre nuove idee, ha svelato cosa avrebbe preferito lui riguardo i motori che entreranno in vigore nel 2030. Il suo discorso ha toccato punti importanti, come il rumore delle vetture (evidentemente considerato da lui come non strettamente necessario per il coinvolgimento del pubblico), ma anche elementi tecnici quali il turbo e la presenza - seppure molto più piccola - di una parte elettrica che andrà a spingere ulteriormente i motori termici.

Motore V8 Ferrari

Foto di: Franco Nugnes

"Io non avrei scritto le nuove regole proprio in questo modo. Anche perché probabilmente su alcuni circuiti non ti sarebbe nemmeno permesso correre, perché il rumore sarebbe troppo forte".

"Se dipendesse da me, ovviamente, toglierei il turbo e lo eliminerei del tutto... Beh, magari si potrebbe utilizzare come sistema per il push-to-pass, ma senza fare troppo affidamento sulla parte elettrica e sulla batteria".

"Il problema è che su alcuni circuiti non ti sarebbe consentito correre. Inoltre, senza il turbo, i consumi di carburante aumenterebbero parecchio, quindi avresti bisogno di un serbatoio più grande se non volessi effettuare rifornimenti durante le gare".

"Perciò capisco perfettamente perché si voglia mantenere il turbo. Se dipendesse completamente da me, naturalmente, tornerei a un V10 o qualcosa del genere, che ha anche un sound decisamente migliore. Ma so che non è una soluzione realistica".

"Quindi questa è una buona soluzione, sicuramente un passo nella direzione giusta. Ma, ancora una volta, non è stato ancora confermato nulla, quindi immagino che ci siano ancora alcuni aspetti sui quali devono trovare un accordo", ha concluso il 4 volte campione del mondo.

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