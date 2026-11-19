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F1 | Ferrari, Leclerc: "Con Hamilton chiariti in dieci minuti. Ora voglio vincere"

Leclerc racconta i retroscena dell'incontro organizzato da Vasseur dopo le tensioni del Messico: "Abbiamo parlato dei problemi per cinque o dieci minuti, poi siamo rimasti insieme un'ora". Il monegasco guarda alle ultime gare della stagione, mentre a Maranello è già iniziato il lavoro al simulatore sulla monoposto 2027.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 19 nov 2026, 09:11

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Per Charles Leclerc il caso è chiuso, e probabilmente lo era già pochi minuti dopo l'inizio dell'incontro organizzato da Fred Vasseur a Interlagos. Le tensioni con Lewis Hamilton, emerse dopo il Gran Premio del Messico, sono state risolte molto più rapidamente di quanto si potesse immaginare. A Las Vegas il monegasco è tornato sull'argomento, raccontando alcuni dettagli inediti della riunione che ha riportato serenità all'interno della Ferrari.

“Fred era presente, è stato lui a organizzare l'incontro – ha spiegato Leclerc – eravamo tutti e tre insieme e la discussione è andata molto bene. Come abbiamo detto fin dall'inizio, avevamo soltanto bisogno di parlarci. Dopo poche frasi la tensione che c'era è scomparsa ed è tornato tutto a posto”.

Il confronto, durato complessivamente circa un'ora, non è stato però interamente dedicato ai dissapori emersi in Messico. Anzi, secondo Leclerc, la questione è stata risolta quasi immediatamente.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Credo che tutto sia stato ingigantito. Ormai sono abituato a queste situazioni, dopo tanti anni trascorsi in Ferrari. Non dobbiamo necessariamente essere sempre d'accordo, e non lo saremo mai su tutto. Possiamo avere opinioni differenti, come è successo in Messico, ma il semplice fatto di parlarne ha eliminato ogni tensione. Non avevamo bisogno di discutere per un'ora, anche se alla fine siamo rimasti insieme per un'ora, perché ci stavamo trovando bene e abbiamo iniziato a parlare di tante altre cose, soprattutto di come aiutare la squadra a progredire. La parte dedicata alle tensioni è durata forse cinque o dieci minuti, poi tutto è stato chiarito".

Leclerc ha quindi ridimensionato la portata delle divergenze con Hamilton, sottolineando come il confronto tra due piloti possa prevedere valutazioni differenti senza necessariamente trasformarsi in un problema per la squadra. Un messaggio che arriva in un momento importante per la Ferrari, impegnata a difendere la seconda posizione nel Mondiale Costruttori nelle ultime tre gare della stagione.

“Il secondo posto è importante – ha confermato Charles – abbiamo un margine relativamente ampio su chi ci segue, ma questo non significa che possiamo sottovalutare la situazione. Dobbiamo continuare a lavorare come squadra. Personalmente, però, quello che conta davvero adesso è cercare di vincere una gara prima della fine del campionato”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La Ferrari 2027 è già al simulatore

Se sul fronte dei rapporti interni Leclerc considera archiviata la questione, dal punto di vista tecnico il lavoro della Ferrari procede su due binari. Da una parte c'è la necessità di concludere nel migliore dei modi il 2026, dall'altra la preparazione della monoposto che affronterà il prossimo Mondiale.

“Non è tutto così netto come potrebbe sembrare – ha chiarito Leclerc – non è che a un certo punto decidiamo di dimenticare questa stagione e concentrarci sulla prossima. È un processo continuo, nel quale cerchiamo di comprendere il più possibile dalla vettura attuale e di avere una direzione molto chiara su dove vogliamo andare con quella del prossimo anno”.

Il monegasco ha confermato che il lavoro sulla Ferrari 2027 è già iniziato da tempo, soprattutto attraverso le attività svolte a Maranello.

“È un processo che abbiamo avviato già diversi Gran Premi fa e che è iniziato soprattutto al simulatore di Maranello, dove abbiamo cominciato a guidare virtualmente la macchina del prossimo anno, per assicurarci che tutto sia come dovrebbe essere e come riteniamo sia corretto”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Un'attività che procede parallelamente all'analisi delle difficoltà incontrate nel corso del campionato. E proprio Las Vegas potrebbe offrire alla Ferrari indicazioni particolarmente utili su uno dei problemi che hanno condizionato maggiormente le prestazioni della SF-26.

Las Vegas, un esame sulla gestione delle gomme

Leclerc è tornato sulle difficoltà emerse in Brasile, individuando nella gestione delle temperature degli pneumatici il principale limite incontrato dalla Ferrari a Interlagos, soprattutto nelle condizioni di pista umida.

“In Brasile abbiamo avuto parecchie difficoltà a portare le gomme in temperatura. Probabilmente è stata la nostra debolezza principale, in particolare con la pista umida. Questo weekend sarà tutto incentrato proprio su questo aspetto, quindi rappresenterà sicuramente un test molto importante per la squadra”.

Le caratteristiche del circuito di Las Vegas, con le basse temperature previste durante le sessioni serali, potrebbero mettere nuovamente alla prova la capacità della Ferrari di portare rapidamente gli pneumatici nella corretta finestra di funzionamento. Un'eventuale pioggia renderebbe il quadro ancora più interessante dal punto di vista tecnico. “Se domani dovesse piovere, sarà importante scendere in pista anche in condizioni di umido e bagnato, per cercare di trovare qualcosa che ci è mancato durante l'anno”.

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