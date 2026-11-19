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F1 | Antonelli: “Mercedes è la più efficiente sull'elettrico, ma Red Bull sarà forte a Las Vegas”

Il campione del mondo ritiene che la PU Mercedes conservi un vantaggio nell'efficienza dell'elettrico, ma teme la competitività della Red Bull a Las Vegas. La squadra dispone anche di una configurazione a minore resistenza. Kimi avverte: “Potrebbe essere una gara a effetto yo-yo, con tante opportunità di sorpasso legate all'uso della batteria”.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 19 nov 2026, 08:41

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Las Vegas potrebbe rappresentare uno degli esami più particolari della stagione per le power unit di Formula 1. Le caratteristiche del circuito americano, unite alle basse temperature previste durante il weekend, metteranno alla prova sia la gestione dell'energia elettrica sia la capacità delle monoposto di portare gli pneumatici nella corretta finestra di funzionamento. Due aspetti che, secondo Kimi Antonelli, potrebbero incidere in modo significativo sui rapporti di forza.

Il campione del mondo arriva a Las Vegas convinto che Mercedes disponga ancora di un vantaggio nell'efficienza della componente elettrica della power unit, ma considera Red Bull una rivale particolarmente temibile su un tracciato caratterizzato da lunghi rettilinei.

"Credo che Red Bull sarà molto forte questo weekend – ha spiegato Antonelli – penso però che siamo gli unici ad avere una configurazione delle ali leggermente meno carica, quindi con una resistenza aerodinamica inferiore. Sarà interessante vedere se decideremo di utilizzarla qui".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Il riferimento è a una soluzione aerodinamica che potrebbe consentire alla Mercedes di ridurre il drag, un elemento particolarmente importante su un circuito dove la velocità di punta e la gestione dell'energia rappresentano fattori determinanti.

Mercedes rivendica il vantaggio nell'efficienza elettrica

Antonelli ha espresso una valutazione precisa sulle caratteristiche della power unit Mercedes, individuando nella componente elettrica uno dei suoi principali punti di forza. “La nostra power unit è stata molto competitiva sul fronte elettrico, naturalmente anche per quanto riguarda il motore a combustione, ma soprattutto nella parte elettrica. Credo che probabilmente siamo i più efficienti in termini di potenza elettrica e rendimento”.

Un giudizio che arriva in un momento nel quale Red Bull ha mostrato una competitività crescente e viene considerata da George Russell uno dei riferimenti tecnici del campionato. Kimi ha riconosciuto i progressi della squadra rivale, sottolineando come la sua efficienza non dipenda soltanto dalle caratteristiche della power unit. “Anche Red Bull dispone di una power unit molto forte e la loro macchina è estremamente efficiente sui rettilinei, anche grazie all'ala posteriore che chiamano Macarena. Credo che sarà una sfida molto interessante”.

Antonelli non ha escluso che McLaren possa inserirsi nella lotta, mentre ha preferito attendere le prime sessioni per valutare il potenziale della Ferrari. “Credo che il nostro principale avversario sarà Red Bull, probabilmente anche McLaren. Vedremo come si comporterà Ferrari”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Una gara a effetto yo-yo per la gestione della batteria

Il circuito di Las Vegas presenta caratteristiche particolarmente impegnative per le power unit 2026. I lunghi rettilinei richiedono un utilizzo importante dell'energia elettrica, rendendo fondamentale trovare il compromesso migliore tra deployment e recupero. Antonelli ha ammesso che anche per Mercedes la gestione dell'energia non sarà semplice.

“Il deployment non è dei migliori, non mentirò. Soprattutto con il lungo rettilineo posteriore non sarà facile. Immagino però che sarà così per tutti”. Secondo Kimi, proprio queste difficoltà potrebbero rendere la gara particolarmente movimentata, con frequenti cambiamenti nei rapporti di forza tra monoposto che adottano strategie differenti nell'utilizzo dell'energia.

“Credo che questo creerà molte opportunità di sorpasso in diversi punti del circuito. Potremmo assistere a una gara a effetto yo-yo, perché ci sono tanti rettilinei lunghi e molte possibilità di utilizzare la batteria in modi differenti”. Una prospettiva che rende Las Vegas un appuntamento interessante anche dal punto di vista strategico. La capacità di distribuire correttamente l'energia lungo il giro potrebbe infatti assumere un'importanza paragonabile alla velocità pura della monoposto.

Il freddo può cambiare i rapporti di forza

C'è però un'altra variabile che Antonelli considera determinante: la temperatura degli pneumatici. Le condizioni ambientali previste a Las Vegas potrebbero rendere particolarmente difficile portare le gomme nella corretta finestra di funzionamento, soprattutto in qualifica. “Far funzionare gli pneumatici alla temperatura giusta sarà fondamentale. Credo che vedremo diversi giri di preparazione prima di iniziare quello veloce, perché uscire dai box e spingere immediatamente non sarà possibile”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Secondo Kimi, la difficoltà sarà ancora maggiore rispetto agli altri appuntamenti della stagione. “Già quest'anno è stato più complicato portare le gomme in temperatura praticamente su tutti i circuiti. Qui credo che faremo un ulteriore passo in quella direzione”.

La combinazione tra gestione dell'energia, basse temperature e continua evoluzione dell'asfalto potrebbe rendere il weekend americano difficilmente confrontabile con le gare precedenti. “Credo che sarà uno di quei weekend un po' anomali. Avere gli pneumatici nella finestra corretta quando si inizia un giro veloce sarà fondamentale”.

Antonelli si aspetta anche un'evoluzione particolarmente marcata delle condizioni della pista tra le prime due sessioni di prove libere.

“Credo che domani nelle FP1 andremo praticamente di traverso, mentre nelle FP2 forse torneremo a guidare normalmente”. Una battuta che sintetizza le difficoltà attese su un circuito dove il grip iniziale potrebbe essere molto limitato.

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