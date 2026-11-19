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F1 | Antonelli, il segreto del passo gara: “Ho imparato a correggere il bilanciamento”

James Allison ha individuato nella capacità di intervenire sulle regolazioni della vettura uno dei punti di forza di Antonelli durante il 2026. Kimi racconta il lavoro svolto sulla gestione del differenziale, della frenata e della brake migration, fondamentale dopo gli ultimi aggiornamenti Mercedes, ma dice anche che a volte potrebbe usarli meglio.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 19 nov 2026, 10:31

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La velocità pura è soltanto una delle qualità che hanno permesso a Kimi Antonelli di conquistare il titolo mondiale. Nel corso della stagione 2026 ha dimostrato anche una crescente capacità di gestire il comportamento della monoposto durante la gara, adattando le regolazioni disponibili sul volante alle condizioni degli pneumatici e alle variazioni del bilanciamento. Un aspetto meno evidente rispetto alle prestazioni sul giro secco, ma che ha contribuito alla sua competitività sulla distanza.

È una caratteristica che non è passata inosservata a James Allison. Il direttore tecnico della Mercedes ha individuato proprio nella capacità di Antonelli di intervenire sulla brake migration (la variazione dinamica del bilanciamento dei freni, il rapporto di forza frenante tra avantreno e retrotreno durante la fase di staccata) e sulle regolazioni del differenziale uno degli elementi che gli consentono di mantenere un passo gara competitivo anche quando il comportamento della vettura cambia durante uno stint.

Interpellato a Las Vegas su questo aspetto della sua guida, Antonelli ha spiegato come si tratti di una capacità sviluppata progressivamente, attraverso un lavoro iniziato già nella sua prima stagione in Formula 1. “È qualcosa su cui ho lavorato durante tutto l'anno scorso e naturalmente anche in questa stagione. Quest'anno, con i cambiamenti delle monoposto, abbiamo dovuto utilizzare le regolazioni in modo differente e questi strumenti si sono dimostrati molto potenti”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Il nuovo pacchetto Mercedes ha reso le regolazioni ancora più importanti

Il lavoro sul bilanciamento ha assunto un'importanza particolare dopo l'introduzione degli aggiornamenti tecnici della Mercedes. Le modifiche apportate alla monoposto hanno infatti cambiato sensibilmente il suo comportamento, richiedendo ai piloti una maggiore attenzione nell'adattare le regolazioni durante la guida.

“Le regolazioni del differenziale e della brake migration sono particolarmente utili per compensare alcune limitazioni del bilanciamento che possiamo incontrare – ha spiegato Kimi – soprattutto con il nuovo pacchetto, che ha cambiato moltissimo il bilanciamento della macchina. Essere in grado di utilizzare questi strumenti e trovare il modo di migliorare il comportamento della vettura può fare la differenza, specialmente in gara”.

Non si tratta soltanto di individuare una configurazione efficace prima della partenza. Durante uno stint il comportamento della monoposto evolve continuamente, soprattutto in funzione delle condizioni degli pneumatici. La capacità del pilota di riconoscere questi cambiamenti e intervenire tempestivamente può contribuire a mantenere più costante la prestazione. Antonelli ha spiegato di cercare di anticipare queste variazioni, sfruttando le possibilità offerte dalle regolazioni della frenata e del differenziale.

“In ogni sessione cerco di essere molto proattivo nell'utilizzo degli strumenti che ho a disposizione, come il brake balance, la brake migration e il differenziale. Gli pneumatici si degradano, possono surriscaldarsi, ma anche il vento può cambiare durante una gara. Bisogna essere molto proattivi nell'adattare le regolazioni”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Ci sono ancora momenti nei quali potrei fare meglio"

La capacità di intervenire sul comportamento della monoposto è diventata quindi una componente importante del lavoro di Antonelli, ma il campione del mondo ritiene di avere ancora margini di miglioramento.

“È un aspetto sul quale ho lavorato moltissimo e sul quale continuo a lavorare, perché ci sono ancora momenti nei quali non sono abbastanza proattivo nell'utilizzo di questi strumenti e potrei fare un lavoro migliore”.

Un'autocritica che conferma quanto Kimi consideri importante questa parte della guida, soprattutto in una Formula 1 nella quale il pilota dispone di numerose possibilità per modificare il comportamento della vettura senza intervenire sull'assetto meccanico.

“Devo assicurarmi che, ogni volta che sono in macchina e posso fare qualcosa per migliorare il bilanciamento attraverso le regolazioni, lo faccia”. È un lavoro che richiede sensibilità, capacità di interpretare le reazioni della monoposto e rapidità nelle decisioni. Qualità che Antonelli ha affinato nel corso delle sue prime due stagioni e che, secondo quanto emerso dalle osservazioni di Allison, rappresentano già uno dei suoi punti di forza.

Kimi è convinto che questa capacità continuerà ad avere un ruolo importante anche nei prossimi campionati. “È qualcosa che è stato molto efficace in questa stagione e probabilmente continuerà a essere una caratteristica importante anche nei prossimi anni”.

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