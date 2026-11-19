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F1 | Motori V8: la scelta per il 2030 è fatta, ma ci sono tanti dettagli che devono ancora essere decisi

La FIA ha ritirato il documento che sanciva l'anticipo del cambio regolamentare di un anno. Non è quello l'aspetto che fa discutere i Costruttori che hanno ancora visioni molto diverse in quelli che sembrano solo particolari. Una sintesi finale dovrà essere trovata entro il Consiglio Mondiale del 10 dicembre...

Franco Nugnes

Pubblicato: 19 nov 2026, 16:14

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Stefano Domenicali, Mohammed Ben Sulayem

Foto di: Liberty Media

C’è chi ha voluto vendere la pelle dell’orso prima che sia stato ucciso. La FIA prima ha emesso un comunicato nel quale ufficializzava il ritorno ai motori V8 dal 2030 e poi ha ritirato l’annuncio perché in F1 Commission, riunita lunedì a Londra, non si era trovato alcun accordo se non su alcuni principi.



La marcia indietro è stata inevitabile perché i Costruttori avevano trovato una sintesi sui grandi temi del regolamento, mentre sono spaccati per quelli che per qualcuno sono solo “dettagli” e che in realtà portano lo sviluppo delle nuove unità in una direzione piuttosto che in un'altra, con caratteristiche molto diverse.



Proviamo a riassumere quelli che possono essere definiti i punti fermi: il frazionamento sarà l’auspicato 8 cilindri con una V di 90 gradi. Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem avrebbe gradito il ritorno ai propulsori atmosferici, per ritrovare anche quella musicalità nel suono che nei GP manca dal 2013.



L’altra certezza è che il nuovo regolamento entrerà in vigore nel 2030, vale a dire un anno prima della naturale scadenza delle power unit attuali, necessarie di continue revisioni normative che le allontanano dalla ripartizione cinquanta e cinquanta della potenza fra endotermico ed elettrico.



Pare si sia definita anche la cilindrata: 2,1 litri. C’è chi si è affrettato per dire che si riprenderebbero i valori delle attuali PU, semplicemente aggiungendo due cilindri ai V6 di questa generazione di propulsori che sono dei 1.6 litri con un alesaggio di 80 mm. Un modo per raccontare che non ci sarebbe bisogno di ricominciare la progettazione da un foglio bianco, ma si sfrutteranno le esperienze già acquisite.



Non è così, perché i motori di oggi hanno il cambio marcia a 12.500 giri, mentre i V8 del 2030 dovranno arrivare a 16.000 giri. È evidente che non potranno essere unità che nascono dalla stessa matrice, ma ci sarà uno studio specifico per questo tipo di propulsore e la scelta dei materiali potrebbe condizionare anche le caratteristiche geometriche.



Ben Sulayem non ha fatto i conti che la proposta normativa fissata dal legislatore doveva passare sotto alle forche caudine di una Governance molto complessa di cui fanno parte anche la FOM (il promotore), le squadre e i Costruttori, secondo i dettami fissati dal Patto della Concordia. Non sorprenda, quindi, se a questo punto emergono posizioni tattiche molto diverse che puntano a lucrare il maggiore vantaggio tecnico sulla base delle conoscenze che ogni Costruttore ha maturato.

Motore V8

Foto di: Franco Nugnes

E così dal V8 aspirato che era nei desiderata iniziali, si è arrivati a definire l’esigenza di disporre di turbo compressore e motore elettrico che doveva essere simile al KERS che era stato introdotto nel 2009.



Non sarà così, perché è vero che c’è chi spinge per una MGU-K da 100 kW, ma è altrettanto vero che c’è chi vorrebbe un motogeneratore da 200 kW, per garantire la potenza necessaria al push to pass.



E nel racconto sono emerse alcune indicazioni sulle singole posizioni dei motoristi: Cadillac e Ford (perché non Red Bull Powertrains?) che occhieggiano al mercato dell’automotive USA, erano disposte a rinunciare alla sovralimentazione per puntare ad una parte ibrida, per quanto non importante come oggi.



Audi e Honda, invece, alla ricerca dell’efficienza della PU si sono incaponite sul turbo piccolo e un elettrico più significativo. È chiaro che è possibile arrivare alla soglia dei mille cavalli in modi molto diversi, ma a seconda di quale via si deciderà di percorrere, l’auspicio della semplificazione e del risparmio dei costi può essere ridimensionato, per quanto la volontà di partenza fosse di dimezzare i costi di ogni unità.



È interessante notare che non sono emerse in chiaro quali sono le posizioni di Mercedes e Ferrari, due attori che hanno sempre un peso solitamente determinante nelle scelte. E il fatto che non vengano menzionate fa pensare che ci siano importanti movimenti sul tavolo regolamentare.

Fusti di carburante Aramco per l'Aston Martin

Foto di: AG Galli

Ovviamente gli 8 cilindri del 2030 utilizzeranno carburanti a emissioni limitate: una scelta corretta che apre ad un altro ragionamento. Oggi abbiamo e-fuel e bio carburanti con un potere calorifico molto diverso. La FIA ha deciso di variare la portata dell’alimentazione “pareggiando” il rendimento con una portata di energia diversa per ogni PU grazie ai flussometri. Questo sistema di controllo dovrebbe rimanere anche in futuro...



L’auspicio è di arrivare a una piattaforma definita in tempo per il Consiglio Mondiale FIA che si terrà a Shanghai il 10 dicembre. Aspettiamoci, quindi, altre discussioni sui singoli particolari tecnici, ma l’obiettivo è definire un quadro normativo entro fine anno, per dare il tempo ai tecnici di lavorare con il necessario anticipo per essere pronti nel 2030. Sembra una data lontana, ma è dietro l’angolo...

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