F1 | Ceccarelli: "Antonelli è un mix fra Sinner e Schumacher: rende semplici le cose complesse"

E' partito diciannovesimo e ha vinto a Monza: abbiamo assistito a un Gran Premio d'Italia sensazionale con i tifosi della Ferrari che hanno tributato il trionfo di Kimi Antonelli. Il bolognese ha dominato in maniera clamorosa con 26 sorpassi. Abbiamo chiesto a Riccardo Ceccarelli di spiegarci questo fenomeno che non solo la F1 sta scoprendo, ma il mondo intero, anche quello dei non appassionati di corse...

“Beh, è l'ulteriore conferma di quello che ci dicevamo nei mesi scorsi, di un talento che continua a stupirci perché non sbaglia un colpo, perché sembra sempre spostare ulteriormente i suoi limiti e quindi si rimane sorpresi dal fatto che, pur essendo giovanissimo, mostra una costanza, una continuità e anche una crescita che si fa fatica a ritrovare nel passato. Non voglio essere blasfemo anche perché sono un po' condizionato dal fatto che questo ragazzino l'ho visto crescere”.

Cosa intendi dire?

“Si tende un po' a non valutarlo appieno per quello che effettivamente Kimi rappresenta. Se fosse un pilota straniero che non conoscevamo e che vediamo arrivare e dominare così, diremmo che questo è un talento che potrà diventare uno dei più grandi campioni della storia della Formula 1. Chi come me l’ha visto dominare già nel karting e nelle categorie propedeutiche si è un abituato all’idea che debba vincere sempre. Però se ci si svincola da questi aspetti e lo si valuta soltanto per quello che ci mostra quest'anno, è semplicemente impressionante. E' impressionante per la maturità, la semplicità, la genuinità di quello che riesce a realizzare così come è impressionante nella gestione delle relazioni”.

Andrea Kimi Antonelli, in battaglia con George Russell, Mercedes, per la vittoria a Monza Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sembra che tutto gli venga terribilmente facile...

“Il giorno dopo il successo di Monza ha organizzato una sessione ludica di go kart a Franciacorta dove ha portato i suoi collaboratori più stretti, oltre a Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi di Sky. Ha coinvolto il suo cerchio magico, non facendo distinzione fra un meccanico, un tecnico o un dirigente della squadra. Li ha trattati tutti allo stesso modo, per vivere una giornata di gioco ma che fa aggregazione. Ha voluto ringraziare il suo staff per il lavoro svolto, ma vi assicuro ci sono diversi campioni che non hanno mai pensato a costruire una cosa del genere in tanti anni di carriera”.

Antonelli si sta dimostrando speciale non solo con un volante in mano...

“Questo ragazzo mi ricorda un mix dei lati positivi di Jannik Sinner e di Michael Schumacher. Di Sinner esprime la semplicità e la genuinità e di Schumacher l'attenzione verso le persone che gli stanno intorno. Michael è sempre stato molto rispettoso verso i meccanici, conosceva i nomi dei figli e delle mogli dei suoi meccanici. Si interessava delle loro famiglie e faceva i regali. E non era una cosa costruita, per trarre un tornaconto ma era spontanea, naturale”.

“Kimi mi ricorda un po' questo modo di essere semplice, genuino, spontaneo, naturale, non costruito, non prefabbricato. Non c’è calcolo, ma sono cose fatte da persona semplice e rispettosa”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Tutto vero, ma poi si concede comportamenti che magari avrebbero scatenato delle polemiche: il trofeo del GP d’Italia non è piaciuto a molti, perché avrebbe più facilmente trovato un posto in cucina più che sul podio. Eppure, Antonelli con candida naturalezza poi ci ha mangiato gli spaghetti...

“Ognuno la può interpretare come gli pare, ma ha la sfrontatezza di potersi permettere tutto quello che crede”.

Se la gara di Monza fosse stata la seconda in calendario forse l’emiliano sarebbe stato subissato di fischi perché era a inizio stagione Kimi era visto come il nemico della Ferrari che correva con la macchina irregolare. Domenica, invece, ha conquistato anche il popolo rosso che in coro gli ha cantato “Sarà perché ti amo”, mentre il ruolo del nemico è passato a George Russell che era il battuto...

“Certo, e forse ci sarebbe da ridire sui fischi a Russell: è stato come sparare sulla Croce Rossa e George non si è meritato questo brutto trattamento. L’inglese penso che stia vivendo un anno di profonda frustrazione e secondo me fischiarlo è stato ingiusto perché è un pilota che merita rispetto. Anche se è davanti agli occhi di tutti che Kimi sul passo gara non teme avversari”.

Kimi Antonelli festeggia e George Russell applaude Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ma come può un pilota partito per vincere il mondiale, accettare di essere sonoramente battuto dal compagno più giovane e senza esperienza?

“È difficile accettarlo. Lo tolleri quando sei al fianco di Senna o di Schumacher che hanno vinto tanto. Non riesci a batterlo e chini il capo: è successo a Berger, Barrichello e Massa, che sono ottimi piloti, ma quando trovi il fenomeno ti inchini. Per Russell è più difficile perché questo sembra il ragazzino della porta accanto, è quello che fino a poco tempo fa lui gli faceva da chioccia e non considerava un pretendente per il titolo”.

Russell accetterà il ruolo di... scudiero o sarà costretto a cambiare aria?

“George si trova in una situazione difficile, non dimentichiamoci che è stato in squadra con Hamilton e spesso era più veloce del sette volte campione del mondo. Per cui le sue qualità non si discutono. La tendenza, in questi casi, è cercare una spiegazione esterna, un'autodifesa che sposti la sconfitta sulla macchina che non è giusta per me... Serve trovare una valida scusa per riprovare una stagione e poi eventualmente scappare via per cercare di ricostruire una carriera dopo aver perso il confronto con chi non aveva ancora vinto niente”.

“Di solito i piloti sono molto onesti nel giudicare i colleghi e ammettono se c’è chi ha qualcosa in più. George deve ritrovare la motivazione: è ancora giovane e avrà tempo, ma dovrà andare su una monoposto competitiva e di questi tempi non c’è molta scelta. Tanto più che Kimi non sembra voler ridurre il suo passo vincente”.