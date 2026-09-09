F1 | "Servirà tanto coraggio": scopriamo il Madring, il tracciato con la curva più severa del mondiale

La grande novità del calendario 2026 è il debutto del Madring, il circuito costruito attorno alla fiera di Madrid. Un progetto ambizioso, che ha dato vita a un tracciato dalle due anime. Non vuole essere definito come un circuito cittadino, ma come un vero “tracciato in città”, perché alcune sezioni sono state progettate da zero e resteranno permanenti, mentre altre sfruttano la struttura urbana esistente.

Il risultato è un layout ibrido, a cui i progettisti hanno voluto dare un'identità forte, alla ricerca di quel carattere che gli permettesse di distinguersi fin dal primo anno. Nel primo e nel secondo settore, ad esempio, sono state create delle elevazioni artificiali, dei cambi di altitudine riutilizzando la stessa terra recuperata dagli scavi, il che ha permesso anche di abbassare i costi di realizzazione essendo un progetto finanziato privatamente.

Ma il tratto più iconico è senza dubbio quello della "Monumental", quella che Pirelli ha definito come la curva più severa del mondiale per gli pneumatici la sua lunghezza (oltre 500 metri) e per l'elevato grado di banking (24%), superiore anche a Zandvoort. Dalle simulazioni della Casa italiana, si parla di un’energia superiore del 20-30% rispetto al riferimento.

Motorsport.com ha parlato del nuovo tracciato in un'intervista esclusiva a Luis Garcia Abad, direttore generale del Madring, la figura che ha contribuito a plasmare insieme al suo team il Madring.

Madring Foto di: Madring

Q: “Il Madring è la grande novità del 2026 nel calendario. Ci racconti la pista?”

“È una pista che fa di necessità virtù. È terreno molto importante, parliamo di 1.500.000 metri quadri. Dobbiamo incrociare un’autostrada e questo è il risultato finale. Abbiamo quasi un rettilineo di più un chilometro, poi una compressione importante, perché c’è una salita con una pendenza dell’8,5% a cui segue una chicane cieca con una pendenza del 5%. C’è una sezione molto veloce con cui si arriva alla curva Monumental, che è un curvone spaventoso, parliamo di più di mezzo chilometro con un banking del 24%. Abbiamo fatto il waterblasting per trovare del grip di cui abbiamo bisogno e questo cambia tantissimo. Quando è venuta la Ferrari per fare il filming day, Charles [Leclerc] mi ha raccontato che servirà davvero grande coraggio in quel tratto perché si può guadagnare tanto tempo in quel tratto. Dopo la Monumental arriviamo a curva 13, una curva a sinistra che è un chiaro punto di sorpasso. Poi ci sarà una zona molto veloce, con due curve velocissime, a cui segue una staccata incredibile alla 17 per passare nel tunnel che dovremo illuminare”.

“Poi si arriva a un’altra zona veloce prima della 19 che è un’opportunità di sorpasso e questa è la zona che sembra più una pista cittadina, perché abbiamo due curve lente per arrivare alla griglia di partenza. Anche curva 1 e curva 2 sono interessantissime, perché hanno un’inclinazione negativa alla 1 e dopo in uscita dalla 2 devi trovare una bella trazione per il lungo rettilineo che ti porta a curva 5. È un tracciato che fa di necessità virtù. È un tracciato dal carattere ibrido, perché abbiamo un chilometro e 400 metri di una via urbana, ma una via urbana dove non abita nessuno, perché noi siamo gli unici che lavoriamo in questa via. Dopo arriviamo su un circuito quasi permanente, con un disegno pensato proprio in questo senso, dove si trovano sezioni molto veloci, curve dove si può guadagnare tanto tempo”.

Q: “Quanti layout avete studiato prima di arrivare alla configurazione definitiva? Hai giustamente rimarcato come non si tratti di un circuito cittadino, ma di una pista in città in configurazione semi-permanente, il che vi ha dato anche l’opportunità di librare la fantasia”

“Vi dico la verità. Penso che sia molto importante cercare di regalare spettacolo al pubblico, realizzare un circuito in città è molto difficile dal punto di vista di restrizioni di rumore, di licenze e altri aspetti, quindi abbiamo lavorato tanto per trovare la strada migliore per riuscirci. La scelta di realizzare un tracciato attorno a una fiera internazionale è dovuta anche al fatto di contenere le spese e sfruttare le infrastrutture già esistenti, dato che abbiamo già l’energia, la metro, il treno”.

Madring Foto di: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

“La prima volta che ho girato a piedi per il tracciato, per comprendere a fondo tutte le possibilità che noi avevamo attorno, cercando di capire la fattibilità di alcune scelte, alla fine volevamo dargli del carattere. Alla fine, ai piloti piacciono piste con tanti sali e scendi, piacciono tracciati con curve difficili. Credo che dal punto di vista della guida, questa pista sarà veramente una sfida per i piloti e non sarà semplice”.

Q: “Questo è un tema interessante. Avete sempre detto di voler dare carattere a questa pista, di volerla rendere iconica. Al di là dei sali e scendi e della Monumental, cosa avete cercato di fare perché questa pista poi essere ricordata come un appuntamento iconico nel calendario?”

“La Monumental, ad esempio, è una curva che abbiamo realizzato di proposito. Pensate che per trovare quell’1% [di banking] in più ho preso un aereo per andare a Melbourne e parlare con la FIA. Noi volevamo qualcosa che potesse rispecchiare l’immagine di Madrid, l’immagine di un Gran Premio, che potesse rimanere iconica. Se si pensa a Eau Rouge a Spa o lo stadio in Messico, sono tutte curve che la gente si ricorda. Quando le vedi in TV, sai benissimo dove sei, non c’è alcun dubbio. Penso che noi siamo riusciti a trovare qualcosa di simile anche per Madrid e non si tratta solo della Monumental”.

“Ad esempio, la compressione dalla 6 alla 7 è tremenda. [Dopo aver fatto il filming day], Hamilton mi ha detto che è una compressione forte, perché c’è una salita dell’8,5%, è impegnativa anche dal punto di vista fisico. È una pista veloce, velocissima, ma ciò che mi farebbe davvero piacere che il pilota uscisse felice dopo un giro di qualifica, che si diverta. Ho sentito tante volte piloti parlare dopo delle qualifiche senza dire nulla di particolare. Mi piacerebbe i piloti potessero vivere le emozioni che sentono a Monaco o a Spa, quando il pilota dice di essere riuscito a fare qualcosa in più, che ha trovato quel millimetro in più, in quest’area c’è tanto grip. Questo è ciò che vogliamo, così è divertente”.

La curva "Monumental" durante la fase di costruzione Foto di: Madring

Q: “Rimaniamo un attimo sul tema della Monumental. Osservando anche i primi giri che ha completato la Ferrari qualche settimana fa, l’uscita sembra totalmente cieca come aveva progettato, il che aggiunge un ulteriore livello di complessità. Al di là del banking, come è nata l’idea di una curva così sfidante per i piloti?”

“L’idea è nata a partire dal fatto che dovessimo rispettare il piano urbanistico dell'area. Avevamo due punti da unire in qualche modo e avevamo anche un tunnel che si trovava a una carte altezza. Nel momento in cui lo vedi su un piano non sai mai veramente come sarà, ma la verità è che quando, prima di posare l’asfalto quando c’era già la terra, abbiamo visto come sarebbe stato davvero, ci siamo detti che forse il disegno finale sarebbe stato più di quello che avevamo immaginato sul piano. Ma il risultato è bello. Sarà una curva che farà parlare di sé, come la curva 8 della Turchia. Sono quelle curve che hanno un carattere speciale e il Gran Premio deve avere qualcosa di simile”.

Q: “Pirelli ha detto che sarà la curva con le forze maggiori di tutta la stagione sulle gomme, a conferma di quanto sarà impegnativa a causa del banking del 24%. Tu ci raccontavi che sei andato a Melbourne per ottenere quell’1% in più di banking. È stato difficile ottenere l’approvazione della FIA e della FOM per un tratto così estremo? Anche perché l’idea originale era quella di avere un rettilineo prima di questa Monumental, ma dato che si sarebbe arrivati troppo veloci, è stato necessario aggiungere una chicane”

“Era un obiettivo. Io chiedevo il massimo. Volevo una curva lunga, con il banking più accettabile per la FIA e per la FOM, ma non abbiamo mai avuto veramente un problema. Il punto è che volevamo sempre un po’ di più, ti dicono il 23%, ma che può essere anche un po’ di più. Alla fine, si tratta di trovare la strada giusta e pensiamo di aver fatto un bel lavoro. Alla fine, tutti sono contenti. Quando sono stato con Stefano [Domenicali] qui poche settimane fa mi diceva che fosse un curvone stupendo, quando sei in macchina è incredibile”.

Madring Foto di: Clive Rose / Getty Images

Q: “Sappiamo quanto quest’anno il tema della gestione della batteria sia fondamentale. Pur essendo un tracciato veloce, in realtà ci sono tante zone lente e diverse frenate in cui si può ricaricare la batteria, quindi dovrebbe comunque adattarsi bene a questo regolamento”

“Pensiamo di sì. Crediamo che sarà un circuito che si adatterà molto bene al regolamento di quest'anno e pensiamo che valga anche per il futuro. È un tracciato versatile, che ha carattere. Non è solo un lungo rettilineo per trovare tanta velocità, per i piloti e per i team sarà senza dubbio una sfida”.

Q: “Prima del Gran Premio di settembre, vi siete assicurati un test con le vetture di Formula 3 che vi darà l'opportunità di verificare il funzionamento di tutti i sistemi. A luglio c’è stato anche un test con la Ferrari: come è nata questa opportunità e quanto vi è utile per comprendere e verificare che tutti i sistemi funzionino come vi aspettavate?”

“Tantissimo. Non volevamo prenderci alcun rischio dal punto di vista sportivo. Abbiamo avuto dei contatti con la Formula 4 per fare dei test, ma per noi non era abbastanza. Non dal punto di vista della velocità, perché tutte le vetture sono velocissime, ma era più una questione di essere sicuri che i piani vadano bene dal punto di vista dell’elettronica, verificare l’impatto ambientale e altro ancora. Quindi una macchina di Formula 3 e anche una vettura che rientra nella licenza che abbiamo per il Gran Premio”.

“Per quanto riguarda la Ferrari. Ho lavorato per cinque anni con loro, non è stato difficile realizzare questo filming day. La Ferrari come sempre è stata gentilissima. Il problema era che la Ferrari non poteva fare il filming day due mesi prima del Gran Premio, ma noi dovevamo finire tutti i lavori necessari. Alla fine, siamo riusciti a trovare una finestra a inizio luglio e ne abbiamo approfittato, sfruttando questa occasione, anche con la compagnia di tanti amici. La Formula 3 è diversa, ne abbiamo parlato anche con Bruno [Michel, AD della Formula 2 e Formula 3]. Penso che la Formula 3 sia la scelta giusta, ci sono ragazzi veloci, in gamba, ci sono tante macchine in pista per due giorni. Alla fine è come un piccolo Gran Premio dal punto di vista tecnico, quindi sicurezza, soccorso, anche medico, c’è la possibilità di andare a verificare tutto ed essere certi che tutto quello che c’è intorno a un Gran Premio dal punto di vista tecnico sia pronto per quel giorno”.

La Ferrari durante il fiming day al Madring di luglio

Q: “Chiaramente l’asfalto era appena stato completato e migliorerà prima del Gran Premio. Ma cosa ti hanno raccontato i piloti della Ferrari dopo i primi giri fatti al Madring?”

“Avevamo finito l’asfalto circa una settimana prima che la Ferrari arrivasse qui a girare, quindi la pista era ancora lontana dal punto di vista del grip che ci sarà per il Gran Premio. Ma dal punto di vista del flow, è una pista che a Charles [Leclerc] è piaciuta tantissimo, l’ha trovata molto divertente. Penso che veramente gli sia piaciuta tanto, perché qui il pilota può fare la differenza. Non si tratta solo di frenare o accelerare. Sono 22 curve in cui si può fare qualcosa per fare la differenza c’è modo di poter guadagnare se il pilota riesce a fare la differenza”.

Q: “Passiamo al tema futuro. Chiaramente, questo è il primo anno del tracciato ma si è parlato di usare un asfalto rosso e di far passare anche il tracciato all'interno della fiera, come avviene a Londra per la Formula E dove c’è una sezione interna e una esterna. È qualcosa che state ancora considerando per il futuro?”

“Per il primo anno, il consiglio era di non prendere troppi rischi. Ed è un consiglio importante, perché non è facile, si tratta di qualcosa di incredibile. Ho lavorato per venti anni in Formula 1, ma creare questa pista è qualcosa di diverso. Ci sono tante cose che si devono seguire, controllare, che non è così semplice. Ma abbiamo il grosso vantaggio che siamo nella zona di una fiera, che siamo in città e questo ci permette di fare tante cose. Qualche modifica possiamo farla, ma prima vogliamo acquisire un po’ di esperienza. Ma non c’è niente nel regolamento nel regolamento della FIA per quanto concerne il colore dell’asfalto adesso, quindi si potrebbe fare, magari una Monumental con questo asfalto rosso. Per il primo anno abbiamo deciso di non prenderci troppi rischi e farla così, poi vedremo cosa fare”.

“Per quanto riguarda andare all’interno della fiera, c’è il disegno, non dobbiamo fare tante cose. Sarebbe molto semplice farlo dalla curva 19 alla 20. Non è che dobbiamo riprogettare tutto. Ma dobbiamo essere d’accordo tutti. Alla fine, è un Gran Premio che può fare tante cose diverse. Abbiamo tanti progetti perché alla fine questo è come un plateau di cinema. Puoi fare tante cose, come siamo abituati nella vita a fare tante cose diverse ogni giorno. Possiamo farlo, ma per il momento abbiamo preferito farlo così. Ma la verità è che ci sono alcune modifiche che mi piacerebbe fare. Il vantaggio è che dobbiamo smontare la pista ogni anno comunque, quindi possiamo giocarci”.