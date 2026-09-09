Robin Raikkonen, figlio di Kimi, entra nel vivaio Red Bull per inseguire il sogno della F1

Il nome Raikkonen torna in qualche modo legato alla Formula 1. Robin, il figlio di Kimi, campione del mondo 2007 con la Ferrari, è infatti stato messo sotto contratto dalla Red Bull entrando a far parte dello junior team della scuderia di Milton Keynes.

Il giovane finlandese sarà inserito nel programma di sviluppo piloti Red Bull a partire dal 2027, in quello che sarà un percorso che negli anni ha accompagnato numerosi talenti dalle categorie propedeutiche fino alla Formula 1, al punto che un terzo della griglia attuale è legato (o lo è stato) a questo marchio.

Nato nel 2015, Robin ha iniziato a correre quando era poco più che un bambino, seguendo subito le orme del padre. Raikkonen è attivo nel mondo dei kart nei campionati Rotax e WSK, sia nazionali che internazionali, correndo spesso anche in Italia.

Robin Raikkonen Foto di: Red Bull Content Pool

"Robin ha già dimostrato un’abilità eccezionale nel karting. La sua velocità, il suo talento naturale lo hanno già affermato come uno dei giovani piloti più promettenti della sua fascia d’età. Allo stesso tempo, colpisce per la sua maturità, il suo approccio calmo e la sua concentrazione sul lavoro in pista”, ha spiegato Laurent Mekies, Team Principal della Red Bull.

“Il nostro obiettivo è farlo crescere passo dopo passo, senza mettergli alcuna pressione inutile sulle spalle. Il percorso nel motorsport è lungo, e gli daremo il tempo, il supporto e le risorse necessarie per massimizzare il suo potenziale”.

“Crediamo fermamente che il talento possa sbocciare quando è sostenuto dalle persone giuste, dalla cultura giusta e dall’ambiente giusto. È ciò che ci impegniamo a garantire a Robin mentre prosegue il suo sviluppo. Non vediamo l’ora di compiere insieme a lui e alla sua famiglia i prossimi passi di questo cammino”.

Kimi ha seguito la crescita del figlio passo dopo passo nella prima parte della sua carriera, accompagnandolo sui vari tracciati di kart, molti dei quali in Italia. Ora per Robin arriva lo step successivo del suo percorso: “Siamo tutti entusiasti e felici che Robin sia stato scelto per proseguire il suo percorso nel motorsport come membro del Red Bull Junior Team”, ha spiegato Kimi.

Robin Raikkonen Foto di: Red Bull Content Pool

“Laurent e tutto il team Red Bull sono stati incredibilmente disponibili durante le nostre discussioni. Offrono un programma convincente e completo per sviluppare e far crescere Robin nei prossimi anni, fornendogli tutta l’esperienza necessaria per coltivare il suo talento naturale, che ha già mostrato ampiamente in tutte le sue attività nel karting”.

“Lo Junior Team di Red Bull ha ottenuto successi straordinari negli anni. Tra i suoi ex membri figurano Sebastian Vettel e Max Verstappen, tra molti altri. È quindi con grande umiltà che Robin entra a far parte di questo prestigioso programma, e dedicherà tutti i suoi sforzi a meritare la fiducia che Red Bull sta riponendo in lui”, ha aggiunto il finlandese.

La storia curiosa è che Kimi, seppur non direttamente, ha avuto già modo di "lavorare" con la Red Bull: quando debuttò nel 2001 con la Sauber, infatti, il finlandese correva con quello che allora era conosciuto come il "Red Bull Sauber Petronas Team", con il marchio di lattine a fare da main sponsor. Allora, i vertici del team lo preferirono a Enrique Bernoldi, pilota sponsorizzato proprio dalla Red Bull.

L’arrivo di Robin Raikkonen si inserisce in un momento in cui Red Bull sta provando a riorganizzare il proprio vivaio dopo l’addio di Helmut Marko a fine 2025. Nelle scorse settimane, infatti, la scuderia di Milton Keynes è riuscita a strappare alla Mercedes Gwen Lagrue, il responsabile del programma junior di Brackley che, tra gli altri, ha scoperto George Russell e Andrea Kimi Antonelli, oggi leader del mondiale di Formula 1.