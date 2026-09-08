F1 | Live post GP Italia: Antonelli riscrive la storia, Ferrari solo spettatrice
Analizziamo live, insieme a voi e ai nostri ospiti, tutti i temi che hanno caratterizzato il fine settimana della Formula 1 a Monza.
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