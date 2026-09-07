F1 | Ferrari: per la gara cambiata la gestione dell'energia, ma la scelta non ha pagato

La Ferrari esce dalla sfida iridata. Monza ha spento il sogno e la speranza, illuminando un Kimi Antonelli che a 20 anni scrive pagine che un giorno potranno avere il sapore della leggenda. Il GP d’Italia doveva essere l’appuntamento che riapriva le aspettative della Scuderia e, invece, la squadra del Cavallino è tornata a casa con le pive nel sacco.

Lewis Hamilton è sceso al terzo posto nel mondiale piloti con 76 punti di distacco dal giovane bolognese e anche George Russell ha allungato di 10 lunghezze sul sette volte campione del mondo.

Nel Costruttori la Mercedes porta a 122 i punti di vantaggio sulla rossa, mentre la McLaren sta ricucendo quello che sembrava un gap siderale e che, invece, è sceso a 59 lunghezze. È lecito credere che a Maranello si debbano preoccupare più del ritorno della squadra di Woking che ambire a contendere la Stella per il titolo.

Monza, quindi, racconta delle verità e spiana gli alibi. Ma è giusto pensare che la Ferrari sia precipitata al ruolo di quarta forza? La sentenza della pista è chiara, ma è lecito chiedersi se la soglia di prestazione della SF-26 sia quella che abbiamo visto nel tempio della velocità o se, ancora una volta, ci sono stati errori nell’esecuzione del weekend.

Charles Leclerc spinge Lewis Hamilton fuori dalla Prima Variante Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Certo Charles Leclerc ci ha messo del suo a rendere tutto più complicato: prima ha spedito Lewis Hamilton a fare le sabbiature all’uscita della Prima Variante e poi si è schiantato contro le protezioni all’esterno della Parabolica dopo aver perso la rossa sulla sconnessione di uno scolo dell'acqua a 230 km/h, replicando nello stesso punto la cartella del 2024.

Ma era parso chiaro da subito che la Ferrari non aveva il passo per sperare di inserirsi in quella che già dal giro 13 si delineava come una sfida riservata esclusivamente alle Mercedes. Brillava solo la Stella con tutto il resto del mondo fuori, per dirla alla Vasco Rossi. Il sette volte campione del mondo non ha impiegato molto a lamentarsi di una cronica mancanza di velocità, anche in quei punti dove, nelle prove libere e nelle qualifiche, non sembrava prenderle di santa ragione.

Frederic Vasseur con il presidente John Elkann e il CEO Benedetto Vigna Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Sapevamo che avremmo avuto un enorme deficit in termini di velocità di punta ed è andata così e, anzi, in gara forse anche un po’ peggio del previsto: perdevamo posizioni senza riuscire a rispondere ed eravamo costretti a chiedere tantissimo alle gomme in curva finendole prima degli altri”.

La fotografia di Fred Vasseur offre un’istantanea della situazione e non sembra corretta con i filtri di Photoshop. E, allora, cosa è successo alla rossa che sabato pagava un decimo e mezzo alla W17, per finire la domenica addirittura sesta?

E la risposta va cercata nelle parole non dette e, soprattutto, nei numeri. I tecnici del Cavallino hanno giocato un azzardo, variando i punti nei quali scaricare l’energia, rimodellando un piano che è andato cambiando ogni volta che le rosse andavano in pista.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Si era cominciato al venerdì sfruttando l’energia nel lungo dritto dalla Variante Ascari alla Parabolica, dove la SF-26 recuperava quasi tutto il gap accumulato in precedenza dalle frecce nero e argento. In gara la musica è cambiata: la Ferrari è stata sorprendente nel rettifilo del traguardo (Hamilton è arrivato a 341 km/h contro i 323 km/h di Antonelli), rifilando 18 km/h di velocità massima alla speed trap, ma sul resto dello Stradale la rossa ha avuto il fiato lungo pagando un pegno pesante alle W17.

Il risultato è stato che la Ferrari non le ha prese solo dalle Mercedes, ma anche dalla Red Bull di Max Verstappen e dalle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Non avendo le velocità per stare al gioco, Hamilton doveva forzare la percorrenza delle curve, facendo meglio alla Roggia, alle due di Lesmo, all’Ascari. Troppo poco per aggrapparsi al retrotreno delle due W17, visti i lunghissimi rettilinei e la percorrenza della Parabolica a favore delle frecce.

Anzi, Lewis si è trovato in difficoltà con le gomme posteriori che si sono surriscaldate per l’eccessivo impegno nel tentativo di compensare la carenza di potenza: abbiamo visto il sette volte campione del mondo tirare per un giro e poi cercare di riportare gli pneumatici nella finestra corretta di funzionamento. L’inglese ha sollecitato in diversi team radio un cambio gomme, ma la sua aspettativa è stata disattesa dal muretto che temeva addirittura un ritorno di Pierre Gasly e Arvid Lindblad.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alessio Morgese

"Per la Ferrari è stata una giornata dura - ha aggiunto Vasseur -. In qualifica, le cose erano andate bene per noi in termini di posizioni, però sapevamo che avevamo un enorme deficit per ciò che riguarda le velocità di punta e sarebbe stato difficile in gara difenderci e attaccare. Ed è andata così".

Il motore è la croce del Cavallino: il debutto dello 067/6 dotato dell’ADUO2 è stato spietato perché è avvenuto sul tracciato dove le differenze di power unit non sono state mitigate dalle qualità di telaio e aerodinamica. I cavalli in più ci sono (lo si è notato particolarmente alla Haas perché Bearman aveva l’evoluzione Ferrari e Ocon no) ma il divario con il 6 cilindri Mercedes resta grande, troppo grande. Si parla ancora di una ventina di cavalli. Al punto che il team di Brackley non ha fretta di far debuttare il suo M17 E Performance con l’ADUO, perché dà certamente più soddisfazione suonarle al Cavallino con la versione standard...