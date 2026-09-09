F1 | Vasseur: "Dobbiamo lavorare come team per massimizzare il potenziale a Madrid"
Il team principal della Ferrari limita la sua analisi al nuovo circuito realizzato intorno alla Fiera della Capitale spagnola. Fred guarda alle insidie del tracciato che arriva senza azzardare una previsione.
Frederic Vasseur, Ferrari
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Fred Vasseur ha una dote: ha la capacità di voltare pagina qualunque cosa gli sia accaduta in precedenza, senza risentire del clima che ci può essere in fabbrica o fra i fan del Cavallino. Il team principal francese recita un mantra: non fa alcun riferimento alle difficoltà di Monza della Ferrari, ma proietta lo sguardo all’appuntamento di Madrid, sul nuovo circuito semi cittadino di Madring, l’impianto che è appena stato completato per ospitare il GP di Spagna.
“Ci siamo lasciati Monza alle spalle e siamo completamente concentrati su Madrid e sull’opportunità che ogni nuovo weekend di gara rappresenta. Quella del Madring è una sfida completamente nuova per la Formula 1 e, anche se Charles e Lewis hanno avuto modo di iniziare a conoscere la pista durante il nostro Filming Day di luglio, ci sarà molto da imparare per tutti fin dai primi giri del venerdì”.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Madring
La Scuderia certamente avrà un piccolo vantaggio avendo effettuato i 200 km concessi della giornata delle riprese commerciali e avendo acquisito i dati di una pista che offre un curvone sopraelevato che metterà a dura prova la resistenza di gomme, motori e colli dei piloti.
“Il circuito presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quello su cui abbiamo corso lo scorso weekend e, su una pista nuova, sarà particolarmente importante adattarsi rapidamente e sfruttare al meglio ogni sessione. Dobbiamo affrontare il fine settimana una sessione alla volta, concentrarci su noi stessi e lavorare come squadra per massimizzare il potenziale di entrambe le vetture”.
Insomma, il transalpino si è mantenuto asettico nella previsione secondo il suo abituale cliché: i tifosi del Cavallino, certamente delusi dal GP d’Italia, si aspettano una pronta reazione della rossa. Sarà davvero così?
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