F1 | Vasseur: "Dobbiamo lavorare come team per massimizzare il potenziale a Madrid"

Fred Vasseur ha una dote: ha la capacità di voltare pagina qualunque cosa gli sia accaduta in precedenza, senza risentire del clima che ci può essere in fabbrica o fra i fan del Cavallino. Il team principal francese recita un mantra: non fa alcun riferimento alle difficoltà di Monza della Ferrari, ma proietta lo sguardo all’appuntamento di Madrid, sul nuovo circuito semi cittadino di Madring, l’impianto che è appena stato completato per ospitare il GP di Spagna.

“Ci siamo lasciati Monza alle spalle e siamo completamente concentrati su Madrid e sull’opportunità che ogni nuovo weekend di gara rappresenta. Quella del Madring è una sfida completamente nuova per la Formula 1 e, anche se Charles e Lewis hanno avuto modo di iniziare a conoscere la pista durante il nostro Filming Day di luglio, ci sarà molto da imparare per tutti fin dai primi giri del venerdì”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Madring

La Scuderia certamente avrà un piccolo vantaggio avendo effettuato i 200 km concessi della giornata delle riprese commerciali e avendo acquisito i dati di una pista che offre un curvone sopraelevato che metterà a dura prova la resistenza di gomme, motori e colli dei piloti.

“Il circuito presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quello su cui abbiamo corso lo scorso weekend e, su una pista nuova, sarà particolarmente importante adattarsi rapidamente e sfruttare al meglio ogni sessione. Dobbiamo affrontare il fine settimana una sessione alla volta, concentrarci su noi stessi e lavorare come squadra per massimizzare il potenziale di entrambe le vetture”.

Insomma, il transalpino si è mantenuto asettico nella previsione secondo il suo abituale cliché: i tifosi del Cavallino, certamente delusi dal GP d’Italia, si aspettano una pronta reazione della rossa. Sarà davvero così?