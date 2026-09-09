F1 | La cavalcata storica di Kimi va oltre la velocità della W17: è un trionfo costruito anche con la testa
In questo nuovo video, analizziamo i dati della telemetria offerti dal Gran Premio d'Italia per scoprire in che modo Kimi Antonelli sia riuscito a vincere partendo dalla 19esima posizione: un risultato anche di intelligenza, oltre alla velocità della sua monoposto.
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