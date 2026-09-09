F1 | Leclerc non va in penalità a Madrid, ma quale Ferrari vedremo dopo la delusione di Monza?

Charles Leclerc nel GP di Spagna non andrà in penalità. Come avevamo già anticipato ieri su Motorsport.com, il motore che ha debuttato a Monza con l’ADUO2 non ha subito danni significativi nel bruttissimo incidente del pilota monegasco nel corso del secondo giro del GP d’Italia, mentre sarà sostituita la scatola della trasmissione (pare non l’ingranaggeria) danneggiata nella torsione del crash contro le protezioni.

Charles nella percorrenza della Parabolica ha perso il controllo della rossa a oltre 230 km/h per un sobbalzo causato da uno scolo d’acqua, dato che il ferrarista che si stava difendendo dalla McLaren di Oscar Piastri, è finito largo, fuori traiettoria, e si è schiantato contro le barriere.

La Ferrari SF-26 ha retto perfettamente all’impatto con una decelerazione che ha superato i 50G e, dopo gli approfonditi controlli che sono stati fatti nella Gestione Sportiva, la vettura è stata spedita alla volta di Madrid.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton, Ferrari, ruota a ruota Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La squadra del Cavallino ha l’occasione per voltare subito pagina dopo la Caporetto nel tempio della velocità, dove tutti i nodi sono venuti al pettine, facendo emergere una squadra lacerata al suo interno e incapace di mettere insieme il vero potenziale che avrebbe a disposizione a livello tecnico.

Il sogno di restare in lotta per il mondiale si è infranto di fronte alla marea rossa dei tifosi di Maranello che hanno pensato di tributare il trionfo di Kimi Antonelli, il giovane emiliano visto fino a ieri come il... nemico sulla Mercedes, la macchina “irregolare”.

E ora la Scuderia si deve dare una ragione per proseguire la stagione, perché l’illusione iridata si è spenta. Il rapporto fra i piloti si è sicuramente incrinato: l’atteggiamento inaccettabile di Leclerc che ha scientemente messo fuori pista il compagno di squadra alla Prima Variante, non sarà dimenticato da Lewis. Fred Vasseur ha dato la dimostrazione di non volere gestire la forte rivalità fra i due piloti, non attuando una policy di marchio che McLaren, nel 2025, e Mercedes, quest’anno, operano con buoni risultati.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Eric Le Galliot

Hamilton, lo sappiamo, se non è spinto dalla possibilità di lottare per il vertice si sgonfia (lo avevamo visto tutto l’anno scorso). Il sette volte campione del mondo ha creduto nel progetto 2026 e dice di aver contribuito alla crescita della vettura e della squadra. Si aspettava un’investitura a prima guida essendo il ferrarista più vicino in classifica al leader Antonelli, ma non è stato ripagato. Sarà interessante capire quale sarà il suo atteggiamento da Madrid in poi.

Ed è un vero peccato che la questione si stia complicando perché sappiamo quanto la rossa riesca a essere competitiva sulle piste a bassa aderenza (le SF-26 spesso sono veloci al venerdì quando l’asfalto non ha ancora grip).

Al di fuori del tracciato della Fiera di Madrid, le aree che circondano l’impianto sono dei cantieri con accumuli di terra rossa di riporto. È facile prevedere, quindi, che il manto possa essere sempre scivoloso: basterà un soffio di vento per riportare anche in traiettoria polvere e sporco.

Lewis Hamilton, Ferrari, nel filming day di Madrid Foto di: Madring

La Scuderia ha avuto modo di... scoprire in anteprima le insidie del Madring nel filming day che ha preceduto la sosta estiva, per cui il Cavallino dovrebbe arrivare pronto all’inedito appuntamento nella Capitale spagnolo.

La Ferrari, questa volta, più che guardare cosa saranno in grado di fare gli avversari, dovrà rimirarsi l’ombelico...