F1 | Antonelli vince a Monza e torna subito in kart: il segreto è restare semplicemente Kimi

Mentre il mondo celebra il trionfo di Antonelli sul circuito di Monza, Kimi festeggia a modo suo: una giornata sul kartodromo di Franciacorta insieme a ingegneri e meccanici Mercedes. La forza di questo ragazzo neo-ventenne è anche questa, vivere il suo mondo senza prestare molta attenzione a ciò che accade al di fuori della sua sfera d’interesse. Per quanto esaltante e destinata a restare sui libri di storia della Formula 1, Monza resta una tappa del percorso verso il massimo obiettivo.

Fuori dall’ecosistema Antonelli è un’altra storia. Il successo monzese di Kimi ha commosso tanti appassionati, ma anche addetti ai lavori (Toto Wolff in primis) che di vittorie in prima persona ne hanno viste centinaia. Nel commentare il trionfo nel Gran Premio d’Italia, lo stesso Wolff ha sottolineato lo straordinario stato di forma di Antonelli usando una frase che dice tutto: “sembra camminare sulle acque”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La forza di Antonelli e del gruppo che lo circonda è anche una propensione ben visibile a tenere i piedi per terra. Qualche ora dopo un successo come quello ottenuto ieri a Monza, Kimi e la sua famiglia cenavano nel paddock all’interno dell’hospitality Mercedes. Nessun party, niente fuori dal solito protocollo. Il giorno dopo, di nuovo in pista. Non su una Formula 1, ma su un kart, insieme alle persone con cui condivide gran parte della sua quotidianità.

È probabilmente questa normalità, oggi, uno dei punti di forza più importanti di Antonelli. A vent’anni non è semplice gestire ciò che gli sta accadendo intorno. Le vittorie, la classifica, una popolarità cresciuta in modo esponenziale e ora anche un successo a Monza che è sembrato la sceneggiatura di un film. Un’impresa che per un pilota italiano porta inevitabilmente con sé una dimensione che va ben oltre i venticinque punti conquistati nella classifica mondiale. Tutto potrebbe contribuire a modificare priorità e percezioni. Per ora non sembra essere accaduto.

Antonelli ha costruito una sorta di filtro naturale nei confronti di tutto ciò che non ritiene funzionale al suo obiettivo. Non dà l’impressione di isolarsi dal mondo, anzi, è sempre molto disponibile, ma semplicemente è lui che sceglie a cosa dedicare attenzione. E nella sua scala delle priorità continuano ad esserci la guida, il lavoro con la squadra, la ricerca di quei dettagli che possono renderlo ancora più forte. Anche quando intorno a lui c’è chi sta ancora cercando di realizzare fino in fondo la portata di quanto accaduto a Monza.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

C’è poi un aspetto che riguarda chi gli sta intorno. La famiglia, così come la Mercedes, sembra aver compreso che in questa fase proteggere la normalità di Kimi sia importante quasi quanto mettergli a disposizione una monoposto competitiva. Non servono celebrazioni permanenti né ricordargli ogni giorno quanto sia speciale ciò che sta facendo. Serve permettergli di continuare ad essere quello che è sempre stato, anche se nel frattempo tutto ciò che lo circonda è profondamente cambiato.

È forse questo il paradosso più interessante del momento di Antonelli. Più aumentano i motivi per considerarlo speciale, più lui sembra aggrapparsi alla normalità: una giornata sui kart, poi la tappa al simulatore di Brackley e sarà già ora di fare rotta su Madrid. Monza finirà negli almanacchi, nelle fotografie e nei ricordi di chi era presente. Per Kimi, invece, è già diventata parte del bagaglio da portare alla gara successiva. Perché il traguardo che ha in mente non era vincere a Monza, ma qualcosa di più grande. E probabilmente è proprio questo uno dei motivi per cui è riuscito a farlo.