F1 | Max ancora a podio: perché è stata la sua aggressività la vera arma Red Bull per trasformare la RB22

C’è un dato che fa riflettere. Dopo i due portacolori della Mercedes, che hanno avuto l’auto di riferimento di questo mondiale, Max Verstappen è il pilota con più podi in stagione insieme a Lewis Hamilton: cinque a testa, uno in più di Charles Leclerc. Un elemento che si presta a una doppia lettura, tra la concretezza dell’olandese e le occasioni mancate dalla Ferrari, soprattutto su quelle piste che, sulla carta, dovevano aiutare la SF-26.

La FIA ha decretato il motore Red Bull come il miglior termico della griglia, anche se questo non riflette pienamente il valore complessivo della Power Unit, soprattutto in un regolamento in cui la componente elettrica ha un peso così rilevante. Anzi, già da venerdì era emerso chiaramente come la RB22 soffrisse in termini di velocità di punta rispetto alla concorrenza.

La vettura tendeva a saltellare e scivolare, una condizione che non solo costringe a ritardare il momento in cui si può tornare sull’acceleratore, ma porta anche a consumare più energia del dovuto in trazione. Su una pista dove l’energia in qualifica era stata fortemente limitata, questo aspetto diventa un boomerang, soprattutto per un team che non ha mai nascosto le proprie difficoltà sui tracciati con pochi MJ.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La notizia positiva era che, al contrario, certi problemi diventavano meno evidenti sul passo gara, dove c’era più energia a disposizione, tanto che già al venerdì anche Liam Lawson con l'altra RB22 aveva mostrato un buon ritmo. Una tendenza confermata anche la domenica, nonostante una serie di piccoli inconvenienti abbia condizionato la corsa: già dopo pochi giri, infatti, Verstappen aveva segnalato alcune difficoltà al posteriore.

Attaccare subito le Mercedes è stata la chiave

Dalle rilevazioni Pirelli, tra la media e la hard non c'è una differenza di grip così netta, ma Verstappen ha sfruttato in maniera eccellente quel pizzico di aderenza in più a inizio gara per impensierire George Russell e prendere addirittura il comando. Questo è stato il momento chiave della sua corsa: Max è andato subito all'attacco agganciando il treno di testa in maniera molto aggressiva, mentre gli altri dietro sono rimasti coinvolti in duelli che sono costanti tempo prezioso, specie tra Hamilton e Piastri.

"Penso che sia stato abbastanza chiaro durante la gara che non riusciamo proprio a stare al passo con l'erogazione delle vetture motorizzate Mercedes, e questo, ovviamente, è molto dura su una pista come Monza. Quando la gente ti sfreccia accanto come se fossi una tartaruga. Quindi mi buttavo all'esterno in staccata per attaccare, la vettura era buona in frenata e questo ha aiutato. Cerco di massimizzare ciò che posso", ha detto Max.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Naturalmente, Max non aveva il ritmo per reggere a lungo il confronto con le Mercedes, in particolare per il delta di velocità sui rettilinei già evidenziato al venerdì, ma aver forzato all'inizio per ritrovarsi nel gruppo di testa aveva un altro beneficio oltre la scia. Restare sotto il secondo dava la possibilità di sbloccare mezzo MJ in più di energia con la modalità sorpasso, un grosso aiuto tenendo a mente che, anche in gara, la quantità di carica recuperabile nella batteria era inferiore ad altri GP.

"Naturalmente, con la modalità di sorpasso sembrava promettente, ma non appena sono andato in testa è stato difficilissimo difendersi. E questo è stato un po' il mio problema durante tutta la gara. Anche quando c'era la VSC, siamo rientrati ai box, avevamo gomme migliori, stavo sorpassando le altre auto”, ha aggiunto Max.

Anche con gomme migliori, non è stato semplice andare via

Questo tema si può però leggere anche al contrario. Quando Antonelli è passato in testa, c’è stato un momento in cui Verstappen non aveva più l’energia per reggere il ritmo dei due davanti, finendo oltre il secondo. È stato il frangente più complicato e, pur con le Mercedes impegnate nel duello (continuando a guadagnare!), Max è scivolato a due secondi, ma il vantaggio sugli inseguitori, che a loro volta duellavano tra loro, gli ha permesso di gestire e rendere efficace la sosta ai box sotto VSC.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ma c’è anche un secondo punto. Se in attacco la modalità sorpassa aiuta, per una Red Bull che non ha avuto ottime velocità di punta per tutto il fine settimana, riuscire a difendersi senza scia o boost diventa difficile e, non a caso, Verstappen ha impiegato diversi giri per liberarsi delle due McLaren. “Non appena gli altri prendono la modalità sorpasso, hanno più potenza di noi e non riusciamo a difendersi, persino con gomme migliori. Quindi mi ci è voluto un po' anche per liberarmi delle McLaren".

Tuttavia, il quinto podio stagionale di Verstappen è una spinta (e una sorpresa) gradita. Non solo dopo le lamentele di sabato, ma naturalmente anche dopo il suo ritiro precoce per incidente a Zandvoort a causa di un incidente che lo ha subito messo fuori gioco. "Per noi essere sul podio dopo un weekend molto difficile a Zandvoort, dove la macchina non era davvero di mio gradimento, è positivo”.

"Siamo riusciti a fare un'ottima inversione di rotta da venerdì a sabato e la vettura era decisamente in una finestra migliore. Ma abbiamo ancora diversi dettagli e aree in cui sappiamo di dover migliorare, oltre all'ovvia erogazione di potenza sui rettilinei”.