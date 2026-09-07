Analisi GP Italia: Ferrari si autodemolisce nel giorno in cui Kimi insegue la leggenda
Franco Nugnes e Beatrice Frangione commentano e analizzano tutte le emozioni e i temi che hanno caratterizzato il fine settimana della Formula 1 a Monza: dalla vittoria storica di Kimi Antonelli, a una Ferrari che deve ripartire da Madrid...
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