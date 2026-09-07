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F1 | Antonelli, il capolavoro di Monza è un record di ascolti: 4,5 milioni di italiani hanno seguito la sua rimonta

Il trionfo di Andrea Kimi Antonelli, capace di vincere a Monza partendo dalla diciannovesima posizione, ha acceso anche gli schermi italiani: il GP d’Italia ha raggiunto 4,5 milioni di spettatori medi, segnando il miglior risultato dal 2022 e confermando la forza del nuovo talento della F1.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Pubblicato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Il trionfo storico dalla diciannovesima posizione di Andrea Kimi Antonelli non ha acceso l’autodromo di Monza e i tanti spettatori accorsi per seguire la F1: ha acceso anche gli schermi di tutta Italia. La vittoria del giovane talento bolognese, che sul tracciato brianzolo ha segnato una vera e propria pagina di storia, è stata infatti seguita con grande attenzione anche in televisione.

Un fenomeno che trova riscontro nei numeri, con dati (e record) che non si vedevano dal lontano 2022, quando la Ferrari era in lotta per il mondiale contro Max Verstappen. Il GP d’Italia, trasmesso in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e TV8, ha registrato 4 milioni 464 mila spettatori medi complessivi, con il 39% di share e 7 milioni 251 mila spettatori unici.

Una performance che segna uno dei risultati più alti degli ultimi anni per Sky e per la Formula 1, che sta trovando in Antonelli, come ha più volte raccontato anche Stefano Domenicali, un nuovo riferimento in questa categoria. L’amore per la Ferrari resta saldo, ma gara dopo gara, sta crescendo anche l’affetto e il seguito per un pilota che non solo sta convincendo impressionando, ma sta scrivendo la storia.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La gara che ha consegnato ad Antonelli il suo primo successo a Monza è stata vista su Sky da 1 milione 773 mila spettatori medi complessivi, pari al 15,7% di share, con 2 milioni 547 mila spettatori unici. Su TV8, la corsa è stata trasmessa in diretta e ha raccolto 2 milioni 691 mila spettatori medi complessivi, con il 23,2% di share.

Numeri importanti, ma non solo durante le emozioni della corsa, ma anche in quelli che sono stati poi i festeggiamenti dopo la bandiera a scacchi: lo studio post gara su Sky ha totalizzato 1 milione 135 mila spettatori medi complessivi e l’11,3% di share. Un segnale ulteriore di come il pubblico resti agganciato al racconto anche dopo la bandiera a scacchi, anche perché pure sul fronte digitale, i numeri sono stati ottimi.

Un trend che parla chiaro: la crescita di Kimi non sta solo cambiando la narrativa sportiva, ma sta ampliando e ringiovanendo il pubblico della Formula 1, esattamente ciò che sperava Liberty Media per il suo pubblico globale e per quello italiano. E forse è proprio qui che si trova il senso più profondo di questo weekend: un ragazzo di 19 anni che, partendo dal fondo, sta accendendo un entusiasmo sopito.

Perché ci sono vittorie che non si limitano a riempire le classifiche: entrano nelle case, nelle emozioni, nella memoria collettiva. E quella di Antonelli, così giovane e già così simbolica, sembra essere una di quelle destinate a restare.

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