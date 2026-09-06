F1 | Antonelli fa la storia: trionfa al Gran Premio d'Italia e commuove Monza. Ferrari in difficoltà

Nino Farina, Ludovico Scarfiotti, Alberto Ascari e ora lui, Andrea Kimi Antonelli. Abbiamo un italiano in più capace di vincere la gara di casa. Settima vittoria in Formula 1, ma questa ha e avrà per sempre qualcosa più delle altre.

Un capolavoro assoluto. Monza stavolta non è Rossa, non è di nessun altro: è solo di Andrea Kimi Antonelli. Profeta in patria, una vittoria clamorosa per com'è arrivata, per come l'azzurro l'ha costruita, per come l'ha ottenuta. Da 19esimo in partenza a primo sul traguardo, davanti al suo pubblico. Qualcosa di epico, che potrebbe davvero avere dato la mazzata finale al morale e alle ambizioni di George Russell e, forse, anche a tutti gli altri avversari. Il Mondiale è ancora lungo, ma oggi, nell'economia della stagione, potrebbe avere avuto un peso specifico enorme.

George Russell ha condotto per quasi tutta la gara e lo ha fatto con autorevolezza e autorità. Molto bravo a gestire le due partenze, ma anche a capire quando superare Pierre Gasly in sicurezza. Poi, a un certo punto, dietro di lui s'è materializzata un'ombra pesantissima: quella di Antonelli. Che Andrea potesse arrivare nelle posizioni di vertice era quasi scontato. Che fosse di una superiorità tale era difficile anche solo pensarlo.

E invece ha letteralmente distrutto le speranze di tutti gli altri. Una vittoria che vale molto, molto di più del semplice successo di tappa. E' il marchio di un fenomeno. E' la certificazione di essere davanti a qualcosa di storico per il motorsport italiano, lo sport tricolore. Andrea Kimi Antonelli l'ha fatto davanti agli italiani, a 20 anni, nel modo più brutale. dominando.

George Russell, stavolta, ha poco da rimproverarsi. Ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità e lo ha fatto bene. E' stato bravo a gestire per tutta la gara il set di Hard montato alla ripartenza. Ma Antonelli è stato semplicemente troppo. troppo per tutti.

A completare il podio un Max Verstappen stoico, all'ennesima gara in cui ha mostrato per l'ennesima volta un talento fuori dal comune. La Red Bull è ancora sulle sue spalle. E sono spalle larghe. Quelle che ha dovuto usare per tenere dietro le indemoniate McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, i quali hanno davvero dato vita a un duello rusticano tutto casalingo per la prima posizione fuori dal podio. Ma Max è ancora più forte di un mezzo che non è alla sua altezza ed è sempre capace di elevarlo anche in giornate difficili come queste.

Nella giornata di Antonelli, la domenica della Ferrari è stata assai difficile. Charles Leclerc è finito a muro al secondo giro. Ha perso il controllo della sua SF-26 alla Parabolica e l'impatto con le barriere è stato fortissimo. Fortunatamente, lui è uscito illeso dal relitto della sua macchina - realmente distrutta - mentre Lewis Hamilton ha faticato in modo abnorme nella seconda parte del lungo stint con le Medium. Il 7 volte iridato, sesto alla fine, ha lottato per gran parte della gara con Verstappen e le McLaren, ma alla fine la Ferrari non ha mostrato di essere pronta per lottare con Mercedes, Red Bull e McLaren in una pista del genere.

Lewis si è anche visto stretto da Charles Leclerc alla Prima Variante, poco dopo la prima partenza. Il britannico è finito fuori, passando dal settimo al decimo posto. L'ex Mercedes è stato bravo a rimontare fin dove ha potuto, ma gli avversari diretti si sono mostrati semplicemente troppo forti in questo fine settimana.

Dopo la pole di ieri, Pierre Gasly ha portato a casa un settimo posto, il massimo possibile dato il passo della sua Alpine. Il team di Enstone festeggia un doppio arrivo a punti grazie a Franco Colapinto, nono dopo una grande rimonta che lo ha portato dal 16esimo alla Top 10.

Altra ottima gara per Arvid Lindblad, ottavo con la Racing Bulls e anche per il team di Faenza un doppio arrivo a punto grazie al decimo posto di Yuki Tsunoda. Gara amara per Audi, con Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg rispettivamente 11esimo e 12esimo, ovvero appena fuori dalla zona punti.

Gara meno tremenda del solito per le Williams, con Carlos Sainz 13esimo davanti a un Liam Lawson che ha rovinato la sua gara in un contatto con Hulkenberg (causato però da lui stesso). Continua il momento critico per la Haas, con Oliver Bearman ed Esteban Ocon 15esimo e 16esimo. Cadillac chiude ultima con Sergio Perez davanti a Valtteri Bottas, ma si sarebbe comunque tolta la piccola soddisfazione di rimettersi dietro le Aston Martin, che a Monza hanno faticato in modo immane. Sia Lance Stroll che Fernando Alonso si sono ritirati a distanza di un giro, con il canadese KO a causa di un guasto idraulico.