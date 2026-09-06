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F1 | Antonelli fa la storia: trionfa al Gran Premio d'Italia e commuove Monza. Ferrari in difficoltà

Antonelli ha firmato una delle imprese più clamorose dello sport italiano vincendo il GP d'Italia a Monza, davanti al suo pubblico, rimontando dal 19esimo al primo posto. Russell, secondo, annichilito. Grande podio di Verstappen dopo una gara contro le McLaren. Hamilton solo sesto, Leclerc a muro dopo un giro.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Nino Farina, Ludovico Scarfiotti, Alberto Ascari e ora lui, Andrea Kimi Antonelli. Abbiamo un italiano in più capace di vincere la gara di casa. Settima vittoria in Formula 1, ma questa ha e avrà per sempre qualcosa più delle altre.

Un capolavoro assoluto. Monza stavolta non è Rossa, non è di nessun altro: è solo di Andrea Kimi Antonelli. Profeta in patria, una vittoria clamorosa per com'è arrivata, per come l'azzurro l'ha costruita, per come l'ha ottenuta. Da 19esimo in partenza a primo sul traguardo, davanti al suo pubblico. Qualcosa di epico, che potrebbe davvero avere dato la mazzata finale al morale e alle ambizioni di George Russell e, forse, anche a tutti gli altri avversari. Il Mondiale è ancora lungo, ma oggi, nell'economia della stagione, potrebbe avere avuto un peso specifico enorme.

George Russell ha condotto per quasi tutta la gara e lo ha fatto con autorevolezza e autorità. Molto bravo a gestire le due partenze, ma anche a capire quando superare Pierre Gasly in sicurezza. Poi, a un certo punto, dietro di lui s'è materializzata un'ombra pesantissima: quella di Antonelli. Che Andrea potesse arrivare nelle posizioni di vertice era quasi scontato. Che fosse di una superiorità tale era difficile anche solo pensarlo.

E invece ha letteralmente distrutto le speranze di tutti gli altri. Una vittoria che vale molto, molto di più del semplice successo di tappa. E' il marchio di un fenomeno. E' la certificazione di essere davanti a qualcosa di storico per il motorsport italiano, lo sport tricolore. Andrea Kimi Antonelli l'ha fatto davanti agli italiani, a 20 anni, nel modo più brutale. dominando.

George Russell, stavolta, ha poco da rimproverarsi. Ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità e lo ha fatto bene. E' stato bravo a gestire per tutta la gara il set di Hard montato alla ripartenza. Ma Antonelli è stato semplicemente troppo. troppo per tutti.

A completare il podio un Max Verstappen stoico, all'ennesima gara in cui ha mostrato per l'ennesima volta un talento fuori dal comune. La Red Bull è ancora sulle sue spalle. E sono spalle larghe. Quelle che ha dovuto usare per tenere dietro le indemoniate McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, i quali hanno davvero dato vita a un duello rusticano tutto casalingo per la prima posizione fuori dal podio. Ma Max è ancora più forte di un mezzo che non è alla sua altezza ed è sempre capace di elevarlo anche in giornate difficili come queste.

Nella giornata di Antonelli, la domenica della Ferrari è stata assai difficile. Charles Leclerc è finito a muro al secondo giro. Ha perso il controllo della sua SF-26 alla Parabolica e l'impatto con le barriere è stato fortissimo. Fortunatamente, lui è uscito illeso dal relitto della sua macchina - realmente distrutta - mentre Lewis Hamilton ha faticato in modo abnorme nella seconda parte del lungo stint con le Medium. Il 7 volte iridato, sesto alla fine, ha lottato per gran parte della gara con Verstappen e le McLaren, ma alla fine la Ferrari non ha mostrato di essere pronta per lottare con Mercedes, Red Bull e McLaren in una pista del genere.

Lewis si è anche visto stretto da Charles Leclerc alla Prima Variante, poco dopo la prima partenza. Il britannico è finito fuori, passando dal settimo al decimo posto. L'ex Mercedes è stato bravo a rimontare fin dove ha potuto, ma gli avversari diretti si sono mostrati semplicemente troppo forti in questo fine settimana.

Dopo la pole di ieri, Pierre Gasly ha portato a casa un settimo posto, il massimo possibile dato il passo della sua Alpine. Il team di Enstone festeggia un doppio arrivo a punti grazie a Franco Colapinto, nono dopo una grande rimonta che lo ha portato dal 16esimo alla Top 10. 

Altra ottima gara per Arvid Lindblad, ottavo con la Racing Bulls e anche per il team di Faenza un doppio arrivo a punto grazie al decimo posto di Yuki Tsunoda. Gara amara per Audi, con Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg rispettivamente 11esimo e 12esimo, ovvero appena fuori dalla zona punti.

Gara meno tremenda del solito per le Williams, con Carlos Sainz 13esimo davanti a un Liam Lawson che ha rovinato la sua gara in un contatto con Hulkenberg (causato però da lui stesso). Continua il momento critico per la Haas, con Oliver Bearman ed Esteban Ocon 15esimo e 16esimo. Cadillac chiude ultima con Sergio Perez davanti a Valtteri Bottas, ma si sarebbe comunque tolta la piccola soddisfazione di rimettersi dietro le Aston Martin, che a Monza hanno faticato in modo immane. Sia Lance Stroll che Fernando Alonso si sono ritirati a distanza di un giro, con il canadese KO a causa di un guasto idraulico.

GARA

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Giri Tempo Distacco km/h Pits Punti Ritirato Telaio Motore
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 53

-

     2 25   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 53

+3.857

3.857

 3.857   1 18   Mercedes Mercedes
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 53

+14.718

14.718

 10.861   2 15   Red Bull Red Bull
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 53

+19.056

19.056

 4.338   1 12   McLaren Mercedes
5 Australia O. Piastri McLaren 81 53

+19.253

19.253

 0.197   1 10   McLaren Mercedes
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 53

+24.655

24.655

 5.402   1 8   Ferrari Ferrari
7 France P. Gasly Alpine 10 53

+27.351

27.351

 2.696   1 6   Alpine Mercedes
8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 53

+45.136

45.136

 17.785   1 4   RB Red Bull
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 53

+47.353

47.353

 2.217   1 2   Alpine Mercedes
10 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 53

+58.187

58.187

 10.834   1 1   RB Red Bull
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 53

+1'05.187

1'05.187

 7.000   1     Audi Audi
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 53

+1'06.187

1'06.187

 1.000   2     Audi Audi
13 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 53

+1'14.117

1'14.117

 7.930   2     Williams Mercedes
14 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 53

+1'15.609

1'15.609

 1.492   2     Red Bull Red Bull
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 53

+1'18.958

1'18.958

 3.349   1     Haas Ferrari
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 52

1 lap

     2     Haas Ferrari
17 Thailand A. Albon Williams 23 52

1 lap

     2     Williams Mercedes
18 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 52

1 lap

     2     Cadillac Ferrari
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 51

2 laps

     2     Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 26

 

     1   Ritirato Aston Martin Honda
dnf Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 23

 

     2   Ritirato Aston Martin Honda
dnf Monaco C. Leclerc Ferrari 16 1

 

         Incidente Ferrari Ferrari
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