F1 | Leclerc dopo l'incidente: "Sto bene, ma farò altri controlli per assicurarmi di essere a posto per Madrid"

Certe volte il destino è beffardo. L’ultima volta che il GP d’Italia a Monza si corse il 6 settembre fu nel 2020 e quel giorno Charles Leclerc concluse anticipatamente la sua gara contro le barriere in uscita dalla Parabolica, provando a fare la differenza per sopperire a una carenza di potenza del motore. Suo malgrado, sei anni dopo la storia si è ripetuta, con Leclerc finito contro le barriere in uscita dell’ultima curva dopo due giri.

Dopo essere partito dalla terza posizione grazie alla penalizzazione di Oscar Piastri, il monegasco è infatti finito nella ghiaia ad alta velocità dopo aver perso la macchina, tra l’altro non solo nello stesso punto, ma anche con una dinamica che vagamente ricorda quella di sei anni fa. Leclerc aveva appena perso la terza posizione dopo essere stato sopravanzato da Max Verstappen alla frenata dell’Ascari e si stava difendendo da Oscar Piastri.

Una volta inserita in curva alla Parabolica la sua SF-26, il monegasco ha provato ad aprire velocemente il gas, ma ha allargato la traiettoria finendo sulla canalina sul tratto verde oltre la linea bianca, perdendo così grip e il posteriore della sua vettura. A quel punto, data anche l’alta velocità e l’alto stress sulle gomme posteriori, riuscire a recuperare la monoposto era impossibile, finendo lateralmente contro le barriere a oltre 170 km/h.

Secondo Leclerc, tuttavia, il problema non stato l’essere andato oltre la linea bianca, ma bensì la differenza di erogazione rispetto al giro precedente, anche se necessità di una conferma: “Non direi che questo sia il problema, penso che tra il primo e il secondo giro ci sia stata una piccola differenza nella modalità di erogazione della potenza. Ci daremo un’occhiata, ma non voglio commentare troppo prima di controllare i dati e confermarlo al 100%. È molto frustrante, ma è così ormai, non posso cambiare il risultato

Un brutto incidente e da cui la sua SF-26 ne è uscita danneggiata in modo importante, ma il pensiero è subito andato alla salute del monegasco, perché l’impatto contro le barriere è avvenuto non solo ad alta velocità, ma anche con quello che probabilmente poteva essere l’angolo peggiore. Fortunatamente, dopo essere stato al centro medico per un controllo, Leclerc non ha riportato danni, anche se chiaramente è rimasto scosso per l’entità dell’impatto.

“Sto bene. Il collo sta bene, era solo la vista a darmi qualche problema all’inizio. L’occhio destro non mi dava una buona visione, ma ora è tutto a posto, quindi era la cosa che mi preoccupava di più appena sceso dalla macchina. Poi un po’ di dolore qua e là, che è normale dopo un incidente del genere, quindi niente di più”, ha detto Leclerc durante le interviste dopo essere tornato dal centro medico.

Tuttavia, la precauzione in questi casi è d’obbligo e il Ferrarista effettuerà ulteriori controlli per essere sicuro di essere in forma in vista del Gran Premio di Spagna a Madrid della prossima settimana. La prudenza, specie dopo un impatto del genere, è fondamentale: “Credo che farò qualche controllo aggiuntivo che dobbiamo ancora fare dalla mia parte, probabilmente stasera e domani, per assicurarci che sarò completamente a posto per Madrid. Dovrebbe essere così, ma meglio essere prudenti”.