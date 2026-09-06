F1 | Antonelli si gode un trionfo storico: "Avevo in mente solo la vittoria. È la giornata più bella della mia vita"

Proprio due anni fa, nella cornice di Monza, Andrea Kimi Antonelli fece il suo debutto su una vettura di Formula 1 in un weekend ufficiale, salendo a bordo della Mercedes nella sessione per i rookie. Il debutto non andò come sperato e l’italiano si ritrovò a muro dopo pochi minuti: un incidente che, quasi in modo paradossale, dimostrò anche talento, perché prima di perdere il posteriore, aveva portato tanta velocità in ingresso della Parabolica, più di quanto potesse sopportarne la vettura.

L’anno scorso, allo stesso modo Monza non fu esaltante sotto il profilo del risultato, complice un errore al via in partenza nonostante in realtà avesse mostrato un buon passo sia in qualifica che in gara. Quella fu un’opportunità mancata in un momento in cui stava provando a uscire da una fase molto delicata del suo 2025, nascondendo un potenziale maggiore di quello che si era visto.

Per questo c’era ancora un conto aperto con Monza ed è anche per questo che la vittoria di oggi, davanti al pubblico di casa, è così speciale. Non si tratta solo di aver vinto, ma anche di come. Essendo costretto a prendere il via della corsa dalle ultime caselle a causa della sostituzione della Power Unit, una scelta sofferta ma ragionata in ottica mondiale, l’obiettivo era rimontare e sorprendere.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Già al venerdì si era visto come Antonelli, che aveva lavorato proprio in ottica della gara sapendo della penalità, avesse dalla sua un ottimo passo che avrebbe potuto dare spazio alla rimonta, ma stabilire la posizione in cui avrebbe terminato alla bandiera a scacchi era complesso date le possibili dinamiche di gara. Ciò che è certo e che il passo mostrato sembrava metterlo in lotta per il podio, ma è andato oltre.

Il punto cruciale è stato soprattutto la velocità con cui ha completato i sorpassi. All’esposizione della bandiera rossa per l’incidente di Charles Leclerc, Kimi aveva già recuperato ben sette posizioni in poco più di due giri. Questo ha messo in discesa la corsa, perché alla ripartenza, in soli altre tre giri, Antonelli si è ritrovato a suo di sorpassi in sesta posizione, in mezzo al gruppo e non distante dai leader.

Questo è stato il primo grande segreto ed è lì che Antonelli ha capito che aveva la chance di vincere: “L’ho capito dopo la seconda partenza, quando mi sono trovato subito lì in mezzo al gruppo, sapevo che avrei avuto la mia chance. È incredibile”, ha raccontato Kimi dopo la corsa, lasciando trasparire la gioia per un successo che si porterà a lungo dentro di sé, tale da definirla la giornata più bella della sua vita.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

“Non so più cosa dire, perché sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sia questa la giornata, finora, più bella della mia vita, e una giornata che ricorderò per sempre. Dopo la seconda partenza ero già in top 5 nel giro di pochi giri, e sapevo che il mio unico pensiero lì era vincere”.

Dopo aver sorpassato a uno a uno le McLaren, il poleman Pierre Gasly e Lewis Hamilton, l’italiano si è così ritrovato in lotta con Max Verstappen e il compagno di squadra George Russell, con cui è nata una lunga lotta a suo di scambi di posizione sfruttando i limite dell’ibrido, perché sfruttare l’energia lungo un rettilineo lascia inevitabilmente esposti su quelli successivi.

Così è stato per diversi giri, fino a quando Mercedes non ha imposto degli ordini di squadra indicando ai due di provare a non scambiarsi ancora di posizione per provare ad allungare su Verstappen. La Virtual Safety Car entrata per il problema alla vettura di Lance Stroll ha spinto la Stella a decidere la strategia da seguire: mentre Russell è rimasto fuori, Antonelli è rientrato, dando di nuovo il via alla caccia, che si è poi conclusa a pochi giri dal termine con un altro duello e il sorpasso decisivo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Una gara che lo ha portato a definire il trionfo di oggi ancora più bello di quelle conquistato in Cina, quando ottenne la sua prima vittoria in carriera: “Sì. Devo dire che questa è stata più emozionante, perché partendo da dietro, nel Gran Premio di casa, anche dopo tutti i momenti difficili che ho avuto qua, poter vincere oggi è davvero speciale”.

Quando gli è stato chiesto se si stesse rendendo conto della portata della sua impresa e di ciò che sta realizzando in questa stagione, Kimi non si è nascosto, ma è un processo che richiederà tempo per essere compreso a fondo: “Diciamo che sì, me ne sto tenendo conto. Il podio di oggi, comunque il podio qua a Monza è il più bello della stagione, e vedere così tanto supporto, così tante persone, appassionati, sul rettilineo, è stato incredibile, quindi sono davvero contento”.