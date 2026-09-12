2026 Formula 1 GP di Spagna
Gran Premio di Spagna, LIVE Qualifiche
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Per le qualifiche del GP di Spagna è tutto. Vi ringraziamo per averci seguiti e vi auguriamo una buona serata, sempre in compagnia di Motorsport.com, con le analisi e le dichiarazioni post sessione.
Appuntamento alle 15 per la gara di domani (collegamento dalle 14:30). A presto!
Ferrari paga la mancanza di velocità nell'ultimo settore, soprattutto lato box di Hamilton. Più competitivo del compagno, nell'ultimo parziale, Leclerc che, tuttavia, non è riuscito a mettere a segno un buon primo settore (probabilmente a casusa della mancanza di una manciata di cavalli)
Norris, via radio, ha definito il suo giro pole "Il migliore della mia carriera". Davvero una prestazione impressionante da parte dell'inglese.
Sorprende tutti nel finale il pilota Mclaren, con la scuderia di Woking che sembrava essere spacciata nella giornata di ieri. Antonelli fa il suo, assicurandosi la seconda piazza. Terzo Verstappen, con una Red Bull in grande crescita
Ottavo Lawson, nono Colapinto e decimo Lindblad
Piastri chiude settimo a quasi mezzo secondo dal compagno
Sesto Russell che paga 4 decimi
Quinto Leclerc a 195 millesimi
Verstappen staccato di 140 millesimi, Hamilton di 189
Secondo Antonelli per 11 millesimi
1:31.824 per il campione del mondo
Norris ottiene la pole position con un giro fantastico
Terzo Verstappen
Pole position per Norris
Riconquista la prima fila Hamilton
Leclerc sale secondo
Si porta primo Antonelli
28.3 anche per Russell
28.3 nel primo settore
Inizia il giro di Antonelli
Vanno per primi i due Mercedes. Verstappen si tiene l'ultimo colpo
Perfettibile il crono di Antonelli. L'italiano ha fatto segnare il miglior tempo nell'ultimo settore, ma non è stato impeccabile nel primo
Verstappen ha fatto segnare il miglior tempo nei primi due settori. L'olandese paga, però, molto nell'ultimo parziale.
Sesto Norris, settimo Piastri
Dietro al monegasco si piazza Max Verstappen
Leclerc paga 2 decimi dal compagno
1:32.079 per il britannico
pole position provvisoria per hamilton
Va per un grande crono Hamilton
Russell paga un decimo
Chiude in 1:32.140 Antonelli
28.4 Hamilton, è il più veloce
28.7 per Leclerc
Stesso tempo per Russell
28.4 nel primo parziale
Parte il giro di Antonelli
Gomma usata per Colapinto e Lindblad
Tutti i big con gomme nuove
scatta ora il q3
Sembra più in difficoltà Ferrari, che paga molto nel primo settore
Da segnalare il lavoro della Red Bull, riuscita a mettere a punto in modo perfetto la vettura, per permettere ai due piloti di lottare con le Mercedes
Di: Mattia Bonalume