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GP di Spagna

2026 Formula 1 GP di Spagna

Spain
10 set 2026 al 13 set 2026
Madring, ES

Gran Premio di Spagna, LIVE Qualifiche

Classifiche in tempo reale

Riassunto

Diretta testuale

Per le qualifiche del GP di Spagna è tutto. Vi ringraziamo per averci seguiti e vi auguriamo una buona serata, sempre in compagnia di Motorsport.com, con le analisi e le dichiarazioni post sessione. 

Appuntamento alle 15 per la gara di domani (collegamento dalle 14:30). A presto!

Ferrari paga la mancanza di velocità nell'ultimo settore, soprattutto lato box di Hamilton. Più competitivo del compagno, nell'ultimo parziale, Leclerc che, tuttavia, non è riuscito a mettere a segno un buon primo settore (probabilmente a casusa della mancanza di una manciata di cavalli)

Norris, via radio, ha definito il suo giro pole "Il migliore della mia carriera". Davvero una prestazione impressionante da parte dell'inglese.

Sorprende tutti nel finale il pilota Mclaren, con la scuderia di Woking che sembrava essere spacciata nella giornata di ieri. Antonelli fa il suo, assicurandosi la seconda piazza. Terzo Verstappen, con una Red Bull in grande crescita

Ottavo Lawson, nono Colapinto e decimo Lindblad

Piastri chiude settimo a quasi mezzo secondo dal compagno

Sesto Russell che paga 4 decimi

Quinto Leclerc a 195 millesimi

Verstappen staccato di 140 millesimi, Hamilton di 189

Secondo Antonelli per 11 millesimi

1:31.824 per il campione del mondo

Norris ottiene la pole position con un giro fantastico

Terzo Verstappen

Pole position per Norris

Riconquista la prima fila Hamilton

Leclerc sale secondo

Si porta primo Antonelli

28.3 anche per Russell

28.3 nel primo settore

Inizia il giro di Antonelli

Vanno per primi i due Mercedes. Verstappen si tiene l'ultimo colpo

Perfettibile il crono di Antonelli. L'italiano ha fatto segnare il miglior tempo nell'ultimo settore, ma non è stato impeccabile nel primo

Verstappen ha fatto segnare il miglior tempo nei primi due settori. L'olandese paga, però, molto nell'ultimo parziale.

Sesto Norris, settimo Piastri

Dietro al monegasco si piazza Max Verstappen

Leclerc paga 2 decimi dal compagno

1:32.079 per il britannico

pole position provvisoria per hamilton

Va per un grande crono Hamilton

Russell paga un decimo

Chiude in 1:32.140 Antonelli

28.4 Hamilton, è il più veloce

28.7 per Leclerc

Stesso tempo per Russell

28.4 nel primo parziale

Parte il giro di Antonelli

Gomma usata per Colapinto e Lindblad

Tutti i big con gomme nuove

scatta ora il q3

Sembra più in difficoltà Ferrari, che paga molto nel primo settore

Da segnalare il lavoro della Red Bull, riuscita a mettere a punto in modo perfetto la vettura, per permettere ai due piloti di lottare con le Mercedes

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Di: Mattia Bonalume

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