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Singapore

2026 Formula 1 Singapore

Singapore
8 ott 2026 al 11 ott 2026
Marina Bay Street Circuit, SG

Gran Premio di Singapore, LIVE Sprint Race

Classifiche in tempo reale

Riassunto

Diretta testuale

 

Formula 1

F1 | Red Bull, Verstappen rischia la pole per due ore. Poi arriva l'assoluzione

Max conquista la pole nelle qualifiche Sprint di Singapore, ma deve attendere il verdetto dei commissari per un sorpasso su Hamilton in regime di bandiera gialla durante le FP1. Nessuna penalità, nonostante la violazione accertata. Dopo Sepang, l'olandese si conferma anche sul giro secco a Marina Bay.

F1 | Red Bull, Verstappen rischia la pole per due ore. Poi arriva l'assoluzione

Nella giornata di ieri, abbiamo assistito ad una movimentata qualifica sprint, che ha lasciato non pochi interrogativi.

Ad ottenere la pole position è stato ancora una volta Max Verstappen, a conferma dei grandi progressi della RB22. 

L'olandese ha messo a segno un grande giro, ottenendo il miglior tempo. Il pilota Red Bull ha evitato una possibile penalità per aver superato in regime di bandiera gialla: i commissari hanno valutato che rallentare in modo eccessivo sarebbe stato pericoloso e hanno scelto di non intervenire. Rimangono dubbi sulla coerenza delle decisioni della direzione gara, che in situazioni simili ha distribuito penalità anche piuttosto pesanti (Vedi Bearman a Monaco)

Russell ha chiuso un ottimo giro, con la "vecchia" configurazione aerodinamica, rifilando mezzo secondo al compagno di squadra e completando la prima fila.

Terzo Leclerc, che è riuscito a massimizzare il potenziale della sua SF-26. Quarto Oscar Piastri, che è riuscito nuovamente a piazzarsi davanti a Norris, a confermare i propri miglioramenti nella comprensione di queste vetture. 

Il britannico della Mclaren ha terminato la propria qualifica quinto, davanti a Lewis Hamilton. Il #44 ha pagato la scarsa competitività nell'ultimo parziale, dove paga mezzo secondo da Verstappen, tre decimi dal compagno di squadra.

È settimo il leader del mondiale Antonelli, che ha faticato con il nuovo pacchetto di aggiornamenti, fermando il cronometro a quasi 7 decimi da Verstappen.

Ottavo un fantastico Liam Lawson, che è riuscito addirittura a piazzarsi davanti ad una Red Bull.

Formula 1

F1 | Singapore, Sprint Qualifying: capolavoro di Verstappen, poi Russell e Leclerc. Antonelli solo settimo

Max firma la pole della Sprint Race a Singapore, battendo la Mercedes (con pacchetto vecchio) di Russell e la Ferrari di Leclerc. Hamilton sesto davanti al leader del Mondiale Antonelli. Bravo Lawson: ottavo.

F1 | Singapore, Sprint Qualifying: capolavoro di Verstappen, poi Russell e Leclerc. Antonelli solo settimo

Nona piazza per Hadjar, mai veramente a suo agio con la RB22 in questo inizio di weekend. Chiude la top 10 Pierre Gasly

Iniziati i giri di schieramento: i piloti stanno provando la partenza all'uscita dalla corsia box

Buongiorno amici di Motorsport.com. A Singapore si riaccendono i motori, per l'ultima sprint race della stagione. 

Siamo al diciassettesimo appuntamento della stagione, nonché 17esima edizione del GP di Singapore

Di: Mattia Bonalume

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