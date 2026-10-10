Nella giornata di ieri, abbiamo assistito ad una movimentata qualifica sprint, che ha lasciato non pochi interrogativi.

Ad ottenere la pole position è stato ancora una volta Max Verstappen, a conferma dei grandi progressi della RB22.

L'olandese ha messo a segno un grande giro, ottenendo il miglior tempo. Il pilota Red Bull ha evitato una possibile penalità per aver superato in regime di bandiera gialla: i commissari hanno valutato che rallentare in modo eccessivo sarebbe stato pericoloso e hanno scelto di non intervenire. Rimangono dubbi sulla coerenza delle decisioni della direzione gara, che in situazioni simili ha distribuito penalità anche piuttosto pesanti (Vedi Bearman a Monaco)

Russell ha chiuso un ottimo giro, con la "vecchia" configurazione aerodinamica, rifilando mezzo secondo al compagno di squadra e completando la prima fila.

Terzo Leclerc, che è riuscito a massimizzare il potenziale della sua SF-26. Quarto Oscar Piastri, che è riuscito nuovamente a piazzarsi davanti a Norris, a confermare i propri miglioramenti nella comprensione di queste vetture.

Il britannico della Mclaren ha terminato la propria qualifica quinto, davanti a Lewis Hamilton. Il #44 ha pagato la scarsa competitività nell'ultimo parziale, dove paga mezzo secondo da Verstappen, tre decimi dal compagno di squadra.

È settimo il leader del mondiale Antonelli, che ha faticato con il nuovo pacchetto di aggiornamenti, fermando il cronometro a quasi 7 decimi da Verstappen.

Ottavo un fantastico Liam Lawson, che è riuscito addirittura a piazzarsi davanti ad una Red Bull.

Nona piazza per Hadjar, mai veramente a suo agio con la RB22 in questo inizio di weekend. Chiude la top 10 Pierre Gasly