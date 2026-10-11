2026 Formula 1 Singapore
Gran Premio di Singapore, LIVE Gara
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Riassunto
Diretta testuale
Leclerc si trova a 15 secondi da Verstappen
Hamilton lascia passare Leclerc in curva 7
Leclerc è già arrivato dietro a Hamilton
Discussioni tra Carlo Santi e Hamilton: "Siamo sul piano B" "Ma non possiamo arrivare fino in fondo?" "Pensiamo di no"
Il britannico perde 8 decimi al giro su Norris, 1.8 secondi su Antonelli
Sembra compromessa la gara di Hamilton, che potrebbe perdere la posizione anche su Norris e Antonelli verso fine gara
Hamilton: "Controllate la mattina, non si ferma in curva"
Si alzano sensibilmente i tempi di Hamilton: 37.9
Leclerc guadagna 2.3 secondi sul compagno
Box per Piastri
Vola Leclerc: 1:35.202
Tutta fucsia la riga dei tempi di Leclerc
Leclerc ha 10 secondi da Hamilton, ma ha una gomma soft di 21 giri più nuova
Il britannico rientra in pista decimo
Rientra Russell, ma la VSC sta per terminare
Antonelli perde la posizione su Norris
Rientra anche Antonelli
Hamilton resta fuori
Fuori i meccanici Ferrari per Leclerc
Grande occasione per Russell, che non ha ancora effettuato la sua sosta
Attivata la VSC
Problema ai freni per Stroll
Norris guadagna sei decimi al giro su Antonelli. Più lento Piastri
Antonelli continua a perdere sulle Ferrari. L'italiano sembra soffrire molto il caldo ora: mano fuori dall'abitacolo per prendere aria.
Bandiera bianco e nera per Antonelli per track limits
Santi ad Hamilton: "Ora Charles sta aumentando il passo, lui è sul piano C, noi sul piano B"
Giro veloce per Piastri: 1:36.426
Abbiamo superato la metà di gara: siamo al 35esimo giro
Verstappen si mette sul 36.9 al rientro in pista
Gomma media nuova per entrambe le Mclaren
Box per Piastri
Verstappen ha mantenuto la leadership
Rientra anche Norris
Gomma media per l'olandese
Box per Verstappen
Antonelli: "Sento qualcosa che perde vicino ai miei piedi"
Hamilton ci ripensa via radio: "Il passo di Charles va bene, posso restare qui"
Colapinto parcheggia la sua Alpine fuori dalla pista, nessuna VSC
Fuori Colapinto in curva 7
Leclerc sembra essere l'unico a far funzionare la gomma media. Antonelli continua a perdere sulla coppia Ferrari
Di: Mattia Bonalume