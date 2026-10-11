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Singapore

2026 Formula 1 Singapore

Singapore
8 ott 2026 al 11 ott 2026
Marina Bay Street Circuit, SG

Gran Premio di Singapore, LIVE Gara

Classifiche in tempo reale

Riassunto

Diretta testuale

Leclerc si trova a 15 secondi da Verstappen

Hamilton lascia passare Leclerc in curva 7

Leclerc è già arrivato dietro a Hamilton

Discussioni tra Carlo Santi e Hamilton: "Siamo sul piano B" "Ma non possiamo arrivare fino in fondo?" "Pensiamo di no"

Il britannico perde 8 decimi al giro su Norris, 1.8 secondi su Antonelli

Sembra compromessa la gara di Hamilton, che potrebbe perdere la posizione anche su Norris e Antonelli verso fine gara

Hamilton: "Controllate la mattina, non si ferma in curva"

Si alzano sensibilmente i tempi di Hamilton: 37.9

Leclerc guadagna 2.3 secondi sul compagno 

Box per Piastri

Vola Leclerc: 1:35.202

Tutta fucsia la riga dei tempi di Leclerc

Leclerc ha 10 secondi da Hamilton, ma ha una gomma soft di 21 giri più nuova

Il britannico rientra in pista decimo

Rientra Russell, ma la VSC sta per terminare

Antonelli perde la posizione su Norris

Rientra anche Antonelli

Hamilton resta fuori

Fuori i meccanici Ferrari per Leclerc

Grande occasione per Russell, che non ha ancora effettuato la sua sosta

Attivata la VSC

Problema ai freni per Stroll

Norris guadagna sei decimi al giro su Antonelli. Più lento Piastri

Antonelli continua a perdere sulle Ferrari. L'italiano sembra soffrire molto il caldo ora: mano fuori dall'abitacolo per prendere aria.

Bandiera bianco e nera per Antonelli per track limits

Santi ad Hamilton: "Ora Charles sta aumentando il passo, lui è sul piano C, noi sul piano B"

Giro veloce per Piastri: 1:36.426

Giro:

Abbiamo superato la metà di gara: siamo al 35esimo giro

Verstappen si mette sul 36.9 al rientro in pista

Gomma media nuova per entrambe le Mclaren

Box per Piastri

Verstappen ha mantenuto la leadership

Rientra anche Norris

Gomma media per l'olandese

Box per Verstappen

Antonelli: "Sento qualcosa che perde vicino ai miei piedi"

Hamilton ci ripensa via radio: "Il passo di Charles va bene, posso restare qui"

Colapinto parcheggia la sua Alpine fuori dalla pista, nessuna VSC

Fuori Colapinto in curva 7

Leclerc sembra essere l'unico a far funzionare la gomma media. Antonelli continua a perdere sulla coppia Ferrari

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Di: Mattia Bonalume

Pubblicato: