Sulla vettura di Sargeant erano montati anche gli ultimi aggiornamenti che erano stati portati dalla Williams proprio qui a Zandvoort. Chiaramente ora il team dovrà valutare i danni e se sarà necessario cambiare il telaio.

È chiaro che, a questo punto, Sargeant potrebbe però dover rinunciare agli aggiornamenti, in modo da lasciare delle scorte in Parc Fermé per il compagno di squadra Albon in caso di danni. È importante tenere a mente, infatti, che in condizioni di parco chiuso non si può cambiare specifica, se non partendo dalla pit lane