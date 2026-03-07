Gran Premio di Australia, LIVE Qualifiche
Seguite le Qualifiche del Gran Premio d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!
Grazie amici di Motorsport.com per aver seguito la nostra diretta. Il prossimo appuntamento è domattina alle 4:30 per il Gran Premio d'Australia, il primo della nuova era 2026.
La Mercedes rispetta i pronostici e blocca la prima fila del GP d'Australia. Ottimo Hadjar, terzo a 0"785, che deve compensare per l'uscita di Verstappen. Quarto Leclerc, che precede le due McLaren e Hamilton.
Pole position di Russell!
Russell arriva subito dopo con tre settori migliori e firma un gran 1'18"518.
Antonelli prende la pole provvisoria in 1'18"811.
Russell è il primo dei piloti che preparano il secondo tentativo, seguito da Piastri, Leclerc, Hadjar, Norris e Hamilton.
I piloti sono rientrati ai box, mentre Antonelli, Lindblad e Lawson escono per l'unico tentativo.
Russell segna un 1'19"084 con una sbavatura alla penultima curva, davanti a Norris di 521 millesimi.
Antonelli finisce lungo nella ghiaia in curva 3 e rientra ai box.
Antonelli e Russell escono per primi, seguiti da Hadjar, Piastri, Leclerc, Hamilton e Norris.
Riprende la Q3!
Antonelli sarà investigato dopo la sessione per essere uscito in condizioni non sicure.
La Q3 riprenderà alle 7:10
Detrito in pista
Un ventilatore del radiatore della monoposto di Antonelli è rimasto attaccato uscendo dai box, poi si è staccato, lasciando due pezzi in pista. Norris ne ha colpito uno e chiede di controllare il fondo.
Comincia la Q3!
La rivelazione delle qualifiche finora è la Racing Bulls, che ha piazzato entrambe le vetture in Q3, e in particolare Lindblad, che ha rifilato due decimi al più esperto compagno di squadra Lawson.
La Q3 inizierà alle 6:59
Bortoleto è fermo in ingresso pit lane. Il brasiliano dell'Audi è qualificato in Q3, ma potrebbe non prendervi parte...
Russell mantiene il comando con il suo primo tempo, 1'18"934, mandando un chiaro segnale per il Q3.
Ecco i piloti eliminati in Q2:
- Hulkenberg
- Bearman
- Ocon
- Gasly
- Albon
- Colapinto
Finisce la Q2!
Hamilton si porta fuori dalla zona eliminazione con un buon 1'19"921, salvo per 453 millesimi.
A 5' dal termine, ecco i piloti in zona eliminazione:
- Gasly
- Bearman
- Albon
- Hulkenberg
- Colapinto
- Hamilton
Leclerc compie un secondo tentativo, ma senza migliorarsi.
Russell mette la Q3 in cassaforte con un crono inedito: 1'18"934, staccando Antonelli di 670 millesimi. Sul tempo di Kimi ha pesato un bloccaggio nella penultima curva.
Leclerc apre la sessione con un buon 1'20"088, mentre Hamilton abortisce il giro dopo curva 6.
Comincia la Q2!
"Grazie ragazzi, siete i migliori". Così Antonelli ha voluto ringraziare i suoi meccanici, che hanno riparato la monoposto in tempo per scendere in pista e qualificarsi in Q2 dopo l'incidente di stanotte.
Russell ha ottenuto il miglior tempo in 1'19"507, cinque decimi più lento rispetto alle prove libere.
Ecco i piloti eliminati:
- Alonso
- Pérez
- Bottas
- Verstappen (senza tempo)
- Sainz (senza tempo)
- Stroll (senza tempo)
Colapinto si salva all'ultimo ed elimina Alonso, che aveva sperato in una miracolosa Q2 con l'Aston Martin.
Finisce la Q1!