Grazie amici di Motorsport.com per aver seguito la nostra diretta. Restate sul sito per leggere le dichiarazioni dei protagonisti e seguire gli aggiornamenti. Noi ci ritroviamo il prossimo weekend per seguire il Gran Premio della Cina. Buona giornata!
Nel campionato costruttori la Mercedes ottiene il bottino pieno di 43 punti, e la Ferrari segue con 27 punti, davanti a McLaren, Red Bull, Haas, Racing Bulls, Audi e Alpine.
Si tratta della sesta vittoria in carriera per Russell e decisamente la più scontata. Secondo Antonelli, che sale sul podio per la 4a volta in carriera. Buon inizio per le Ferrari, 3a con Leclerc e 4a con Hamilton. Ottimo debutto di Arvid Lindblad, 8° con la Racing Bulls.
George Russell vince il Gran Premio d'Australia!
Giro 58
Russell comincia l'ultimo giro con 3"4 di vantaggio su Antonelli e 15"6 su Leclerc.
Giro 57
Russell doppia per la terza volta la Cadillac di Pérez: una chicane mobile nella gara d'esordio del team americano.
Giro 56
Le Mercedes allungano leggermente, aumentando il vantaggio a 16".
Giro 54
A 5 giri dal traguardo, la Mercedes gestisce una vittoria sicura e ampiamente pronosticata. Le due Ferrari copiano i tempi delle Frecce d'Argento. Norris si allontana da Verstappen.
Giro 52
A 7 giri dal termine, i distacchi tra i primi 4 sono congelati. Hamilton viene istruito di "spingere, non si sa mai". Intanto, Verstappen insegue Norris per la 5a posizione.
Giro 50
Stroll è tornato in pista dopo aver regolato l'assetto ai box, doppiato di 15 giri.
Giro 48
A 11 giri dal termine, la Mercedes non mostra segni di cedimento, girando costantemente intorno al 1'23 e mantenendo il gap dalla Ferrari a 15".
Giro 44
Russell mantiene un passo elevato in 1'22"8. Leclerc gira in 1'23. Il gap è stabile a 15".
Giro 41
Verstappen monta gomma dura (seconda sosta) e rientra 6° a 3"5 da norris.
Giro 40
Hamilton soffia a Leclerc il giro veloce in 1'22"536. Le Mercedes distano 16" dal duo Ferrari.
Giro 39
Leclerc firma il giro veloce in 1'22"579, mentre le Mercedes comandano al ritmo di 1'22"9.
Giro 36
L'Aston Martin ritira l'auto di Alonso per risparmiare componenti. Inizialmente era tornato in pista, doppiato di 11 giri, per accumulare dati.
Giro 35
Norris monta gomme medie e rientra 8° dietro a Bearman, lasciando a Verstappen la 5a posizione.
Giro 34
Bandiera verde!
Giro 34
Detriti della Cadillac di Pérez in pista in curva 8.
Giro 33
A differenza di Russell, Antonelli ritiene "coraggiosa" la scelta di andare fino in fondo con la hard.
Giro 32
Le Mercedes conducono con 14" di vantaggio sulle Ferrari, che girano su tempi leggermente più veloci.
Giro 29
Russell sostiene che la strategia a una sosta sia possibile. La speranza della Ferrari è riposta nelle gomme più fresche di 13 giri e 16 giri.
Giro 29
Hamilton monta gomme dure e rientra 4° dietro a Leclerc.
Giro 28
Russell si infila all'interno di Hamilton in curva 9 e passa in testa. Resta da vedere se la Mercedes riuscirà a reggere fino alla fine con le gomme dure.
Giro 26
Ferrari chiede ad Hamilton di spingere al massimo, mentre Russell si avvicina rapidamente.
Giro 25
Leclerc monta gomme dure e rientra 4° dietro ad Antonelli.
Giro 23
Le Ferrari doppiano la Cadillac di Pérez, mentre le Mercedes si avvicinano imperterrite al ritmo di 1'22"8, guadagnando 0"6 al giro.
Giro 21
Russell si avvicina con il giro veloce in 1'22"670. Le Ferrari girano oltre il 1'23.
Giro 21
Verstappen sorpassa Lindblad per la 6a posizione. Un'ottima rimonta dell'olandese che partiva 19°.
Giro 20
Bandiera verde!