Gran Premio di Australia, LIVE Libere 2
Seguite la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!
Grazie amici di Motorsport.com per aver seguito la nostra diretta. Ci ritroviamo domattina alle 5:30 per seguire la prima qualifica della stagione 2026!
Piastri chiude in testa davanti alle due Mercedes di Antonelli e Russell. Hamilton e Leclerc seguono da vicino, precedendo Verstappen. Bene ancora Lindblad, 8°. Avanza a fatica l'Aston Martin, che perlomeno ha ottenuto qualche riferimento cronometrico.
Finiscono le Prove Libere 2!
Le Red bull hanno "sporcato" i long run con due escursioni: prima Verstappen in uscita da curva 10, poi Hadjar in curva 13.
Termina la Virtual Safety Car
Pérez si ferma in pista tra le curve 11 e 12. La Cadillac ha un problema tecnico e il messicano parcheggia vicino a una via di fuga.
Le Mercedes mantengono un ritmo intorno al 1'23 nel passo gara con gomma bianca. Le Red Bull provano il passo con gomme medie in 1'24. Le Ferrari cominciano la simulazione con gomme bianche.
L'Aston Martin riceve indicazioni più precise sui livelli di performance: Alonso gira in 1'24"939, a 5"2 dal riferimento di Piastri. Stroll in 1'25"816.
Hamilton lima il proprio miglior tempo dopo un tentativo abortito nella ghiaia di curva 3. Intanto, le Mercedes simulano il passo gara con gomme dure con un ritmo di 1"24.
Piastri chiude il giro con gomma rossa in 1'19"729. Intanto, Leclerc si avvicina la tempo di Hamilton e le Mercedes cominciano il programma con gomma bianca.
Lindblad segna il 6° tempo e si dimostra ancora solido dopo il 5° crono nelle Libere 1.
Hamilton e Leclerc montano gomma rossa per provare il giro secco. Chiudono rispettivamente a 0"176 e 0"437 dal riferimento di Antonelli.
Russell è andato in escursione nella ghiaia di curva 3 nel secondo tentativo con gomme rosse.
Antonelli tenta nuovamente il giro secco e si migliora di 3 decimi, in 1'19"943.
Stroll scende in pista con le soft per completare il primo "vero" giro dell'Aston Martin. Taglia il traguardo in 1'27"214, a 7 secondi dal riferimento della Mercedes.
Russell svela le carte della Mercedes e si porta davanti in 1'20"049, seppur con gomma rossa. Antonelli segue a 178 millesimi.
L'Aston Martin manda in pista Alonso, che rientra ai box dopo due giri.
Dopo un quarto d'ora, Piastri comanda la classifica in 1'20"638. Il riferimento della prima sessione è di 1'20"267 di Leclerc, mentre quello dello scorso anno è 1'16"439, sempre del monegasco.
Gli incidenti di Colapinto (guida inutilmente lenta) e Russell e Lindblad (contatto in pit lane) saranno investigati dopo la sessione.
Stroll ha completato un giro out-in con gomme soft, mentre Alonso non è ancora sceso in pista. Ci si aspetta un'altra sessione traumatica per l'Aston Martin.
L'Alpine di Colapinto procede lentamente sul traguardo, ma riparte poco dopo.
Hamilton ha dovuto ricorrere ai suoi riflessi per evitare l'auto in traiettoria...
Russell è costretto a cambiare l'ala anteriore dopo aver toccato la Racing Bulls di Lindblad in uscita dal box.
Cominciano le Prove Libere 2 del GP d'Australia!
La Cadillac non ha sfigurato per essere al debutto. A parte un problema allo specchietto destro (su entrambe le vetture), Bottas e Pérez hanno girato a 3"7 e 4"3 dal riferimento di Leclerc, davanti ad Aston Martin e vicine ad Alpine.
L'Aston Martin non poteva iniziare peggio la stagione. Prima dell'inizio delle libere, la Honda ha riscontrato problemi alla Power Unit e Alonso è rimasto lontano dal sedile per tutta la sessione. Stroll, invece, è riuscito a completare appena un giro cronometrato, in fondo alla classifica.
La McLaren era attesa nel gruppo di testa, ma ha riscontrato qualche problema alla trasmissione in entrambe le vetture. Dapprima con Piastri, che ha quasi fermato la macchina in pista; poi con Norris, che ha percorso soltanto 6 giri chiudendo con il 19° tempo.
Verstappen ha rispettato le attese piazzandosi a ridosso delle due Ferrari. La sorpresa è stata Hadjar, che ha chiuso ad appena tre decimi dal temuto compagno di squadra. Sarà in grado di spezzare la maledizione del secondo sedile Red Bull?
Nelle Prove Libere 1, la Ferrari ha ottenuto il miglior tempo con Leclerc, seguito dalla rossa di Hamilton. Ma occhio a non illudersi: la Mercedes sembra nascondersi ancora e Russell e Antonelli hanno girato a un secondo dalle rosse. In ogni caso, il riferimento di 1'20"267 indica che le monoposto 2026 sono circa 3" più lente della generazione precedente.
F1 | Melbourne, Libere 1: Leclerc svetta, due Ferrari davanti a Verstappen
Leclerc è il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP d'Australia con la SF-26. Il monegasco precede Hamilton di quasi mezzo secondo e poi le due Red Bull di Verstappen e Hadjar. Sorprende il debuttante Lindblad con la Racing Bull che è stato davanti a Piastri con la McLaren e alle due Mercedes di Russell e Antonelli.