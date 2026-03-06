La Cadillac non ha sfigurato per essere al debutto. A parte un problema allo specchietto destro (su entrambe le vetture), Bottas e Pérez hanno girato a 3"7 e 4"3 dal riferimento di Leclerc, davanti ad Aston Martin e vicine ad Alpine.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto di: Paul Crock / AFP via Getty Images