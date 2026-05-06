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Italia
2026 Formula 1 Italia
3 set 2026 al 6 set 2026| Autodromo Nazionale Monza, IT
Italia Valutazioni - Formula 1 2026
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Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
Position 1
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George Russell
Mercedes
Position 2
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Max Verstappen
Red Bull Racing
Position 3
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Lando Norris
McLaren
Position 4
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Oscar Piastri
McLaren
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Lewis Hamilton
Ferrari
Position 6
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Pierre Gasly
Alpine
Position 7
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Arvid Lindblad
Racing Bulls
Position 8
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Franco Colapinto
Alpine
Position 9
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Yuki Tsunoda
Racing Bulls
Position 10
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Gabriel Bortoleto
Audi
Position 11
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Nico Hulkenberg
Audi
Position 12
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Carlos Sainz Jr.
Williams
Position 13
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Liam Lawson
Red Bull Racing
Position 14
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Oliver Bearman
Haas F1 Team
Position 15
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Esteban Ocon
Haas F1 Team
Position 16
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Alexander Albon
Williams
Position 17
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Sergio Perez
Cadillac-Ferrari
Position 18
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Valtteri Bottas
Cadillac-Ferrari
Position 19
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Lance Stroll
Aston Martin Racing
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Fernando Alonso
Aston Martin Racing
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Charles Leclerc
Ferrari
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