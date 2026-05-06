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Italia

2026 Formula 1 Italia

Italy
3 set 2026 al 6 set 2026
Autodromo Nazionale Monza, IT

Italia Valutazioni - Formula 1 2026

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Andrea Kimi Antonelli

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Position 1

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George Russell

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Max Verstappen

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Red Bull Racing
Position 3

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Lando Norris

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Position 4

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Oscar Piastri

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Lewis Hamilton

Ferrari
Position 6

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Pierre Gasly

Alpine
Position 7

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Arvid Lindblad

Racing Bulls
Position 8

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Franco Colapinto

Alpine
Position 9

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Yuki Tsunoda

Racing Bulls
Position 10

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Gabriel Bortoleto

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Audi
Position 11

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Nico Hulkenberg

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Audi
Position 12

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Carlos Sainz Jr.

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Williams
Position 13

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Liam Lawson

Red Bull Racing
Position 14

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Oliver Bearman

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Haas F1 Team
Position 15

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Esteban Ocon

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Haas F1 Team
Position 16

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Alexander Albon

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Williams
Position 17

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Sergio Perez

Cadillac-Ferrari
Position 18

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Valtteri Bottas

Cadillac-Ferrari
Position 19

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Lance Stroll

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Aston Martin Racing

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Fernando Alonso

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Aston Martin Racing

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Charles Leclerc

Ferrari

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