Vinales in prima fila con Aprilia

"Mi aspettavo un po' di più, ho avuto un problema con il freno. Ho fatto due o tre curve al limite dell'andare fuori. Comunque la prima fila era l'obiettivo e l'abbiamo fatto. Siamo in una buona posizione per la gara, abbiamo un buon passo, proviamo a seguire Pecco e vediamo come va. Si può fare un bel lavoro, penso che sia importante capire come fare il prossimo step per battagliare con le Ducati. Oggi il tempo era velocissimo, ma eravamo più distanti. La Sprint? Sarà veloce, ho il ritmo e l'obiettivo è stare sul podio".