LIVE MotoGP | Gran Premio d'Indonesia, Sprint

10:31 Marco Bezzecchi terzo a cinque giorni dall'intervento alla clavicola "Fino a mercoledì non sapevo nemmeno e fossi partito. In gara ho avuto fortuna in gara ma sono stato veloce. Questo podio è fantastico dopo l'operazione. Voglio ringraziare Carlo il mio fisioterapista e il Dottor Porcellini, perché mi hanno dato la possibilità di venire qui. Domani sarà dura, ma darò tutto come sempre".