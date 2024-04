LIVE MotoGP | Gran Premio di Spagna, Qualifiche

12:39 Marco Bezzecchi è molto soddisfatto della sua seconda posizione





"È bello, dopo ieri ci voleva riconfermarsi in qualifica. Ora mancano i due step più importanti, che sono Sprint e Gara, ma intanto ci godiamo questo momento. Secondo me avrei potuto far bene anche sull'asciutto, avrei lottato per la prima fila. In queste condizioni ci vuole fortuna, un po' di tutto insieme. Sono contento. Speriamo di sbarrare! Speriamo si asciughi tutto e che si corra sull'asciutto"