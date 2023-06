LIVE MotoGP | Gran Premio di Germania, Qualifiche

12:41 Jack Miller stratosferico in prima fila "Non so se sono un maestro, ma non mi danno troppo fastidio queste condizioni, sono riuscito a sfruttarle al meglio. Ogni giro le cose migliorano e bisogna spingere sempre. La pista è corta, saremo vicini e se partiamo avanti ci sono più possibilità di andare a podio. Finora sono soddisfatto, vediamo in gara. Dal primo momento abbiamo giocato con i Setting e gli equilibri, ma riusciamo a far funzionare, mi piace guidare qui. Ci sarà da divertirsi oggi pomeriggio".