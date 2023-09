LIVE MotoGP | Gran Premio di Catalogna, Qualifiche

12:47 Miguel Oliveira conquista la prima fila in terza posizione "Ho imparato un po' da quella curva! Sono uscito dietro a Pecco e Marc, quest'ultimo si voleva agganciare a Pecco. Però all'ultima curva lo dovevo sorpassare, forse un decimo lo avevo, ma essere in prima fila è già buono. Noi stiamo cercando di fare il meglio in tutte le gare. Il venerdì arrivo un po' in ritardo e mi devo adattare ancora un po' a questa moto. In gara proveremo a stare davanti e a non fare errori. Vincere? C'è la possibilità per alcuni piloti, io sono fiducioso".