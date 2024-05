LIVE MotoGP | Gran Premio di Catalogna, Qualifiche

12:42 Pecco Bagnaia perde la pole per soli 31 millesimi



"Sono molto soddisfatto perché essere in prima fila è sempre fondamentale. Dopo l'anno scorso essere veloci qua era fondamentale. Peccato per la pole, perché ce l'avevamo ma c'erano bandiere gialle e ci hanno tolto il giro. Stamattina eravamo molto forti, secondo me io e Aleix siamo i più veloci, ma le KTM partono forte. Sarà importante partire bene e allungare, ma bisognerà fare attenzione al consumo della gomma".