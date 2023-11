LIVE MotoGP | Gran Premio del Qatar, Qualifiche

15:30 Luca Marini stratosferico poleman a Lusail "Grandissimo giro, sono veramente contento. Mi sentivo molto bene, ma per la gara vedremo. Sarà difficile la scelta delle gomme, ma per la qualifica avevo le idee chiare. La soft mi dava più fiducia, ho fatto qualche sbavatura e potevo fare qualche decimo meglio. Ora cerchiamo di fare un buon lavoro per trovare qualche decimo di passo per la gara. Dura all'anteriore? Vediamo, con pochi giri andrei sulla morbida, al posteriore forse dura per tutti".