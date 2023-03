LIVE MotoGP | Gran Premio del Portogallo, Sprint

18:31 Marquez commenta la sua terza posizione "È stata una questione fisica, ho usato tutto quello che potevo fare con il fisico per compensare in frenata. Si può lavorare sulla derapata perché questa gara ha pochi giri. Il team però ha fatto un gran lavoro, abbiamo fatto tarda notte per provare a migliorare. Mi hanno detto che per migliorare potevo cambiare il modo di guidare in alcuni punti. Domani sarà più dura, ma in breve tempo potremo farcela".