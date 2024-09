Bagnaia non è affatto contento della qualifica

"Abbiamo preso otto decimi, quindi non va bene. Guardiamo i dati, è difficile intendere certe cose. Io faccio molta fatica, la moto scivola tanto e in alcuni punti prendo 6 decimi, è veramente tosta. Non mi trovo troppo male con la moto, ma il grip è poco e si chiude il davanti ovunque. Comunque partire in prima fila è sempre importante, penso che abbiamo un buon potenziale, ma vedremo. Marc per ora vincerebbe con distacco, noi proveremo ad avvicinarci un po'".