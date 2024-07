F1 | Verstappen-Norris: il crash scatena il pubblico di Silverstone

La vicenda Verstappen-Norris ha avuto effetti anche sulla vendita dei biglietti del Gran Premio di Gran Bretagna. Lo staff che si occupa della biglietteria di Silverstone ha registrato un’impennata delle vendite a partire dallo scorso lunedì, all’indomani dell’episodio che animato il finale ed il post gara di Spielberg. In più la vittoria di George Russell ha riportato il pilota inglese della Mercedes sotto i riflettori dopo quasi due anni di digiuno.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, si tocca con Lando Norris, McLaren MCL38, al GP d'Austria Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

L’obiettivo degli organizzatori, ovvero superare le 480.000 presenze dell’edizione 2023, non è più un traguardo raggiungibile perché è stato deciso di ridurre deliberatamente il numero di massimo di spettatori ospitabili al fine di garantire un miglior servizio.

C’è stata però anche qualche polemica sul rincaro dei prezzi dei biglietti. Un aumento che secondo alcuni membri dell’organizzazione è in linea con l’inflazione che ha colpito la Gran Bretagna, in ogni settore. Lewis Hamilton è sceso in campo personalmente affermando che Silverstone dovrebbe in qualche modo garantire anche dei pacchetti con dei prezzi più convenienti a vantaggio degli appassionati ed il promotore si è difeso confermando che non è facile recuperare i fondi richiesti per ospitare la Formula 1 e trovare il giusto equilibrio tra la necessità di vendere dei biglietti e quella di avere le tribune piene.

In più il dominio Red Bull non ha aiutato le prevendite, il monologo di Verstappen visto nel 2023 non è stato il migliore dei biglietti da visita per chi solitamente acquista i biglietti con largo anticipo. Negli ultimi giorni c’è stata però una netta inversione di tendenza.

Nella storia di questo sport il dualismo tra due piloti in lotta per la vittoria è sempre coinciso con picchi d’interesse, ed anche in questo caso è arrivata la conferma. Il confronto Verstappen-Norris ha tutto per diventare il leitmotiv della seconda parte del mondiale, un toccasana per gli organizzatori di alcuni dei prossimi eventi (incluso il Gran Premio d’Italia) che dispongono ancora di biglietti rimasti invenduti.