F1 | Vasseur: "Gli aggiornamenti danno più carico. Andiamo avanti!"

Fred Vasseur non sente ragioni. Carlos Sainz, dopo il lavoro di lunedì al simulatore di Maranello, ha consigliato il team del Cavallino di fare un passo indietro, per montare a Silverstone il fondo vecchio per evitare che si ripresenti anche nel GP di Granm Bretagna il saltellamento della SF-24 che ha penalizzato le prestazioni della rossa in Spagna e Austria.

Il team principal francese è certo che i tecnici diretti da Enrico Cardile abbiano sviluppato delle soluzioni utili ad incrementare le prestazioni. Adesso sta al lavoro di pista sapere estrarre il potenziale dalla macchina...

"Il Gran Premio di Gran Bretagna è uno degli appuntamenti più tradizionali del campionato insieme a quello d’Italia. La pista di Silverstone presenta curve da alta velocità che premiano le vetture e i piloti migliori. Sono convinto che a Maranello i nostri ingegneri abbiano lavorato bene, creando un pacchetto di aggiornamenti che ci ha dato maggior carico aerodinamico. Ora sta a noi riuscire a estrarre in pista dalla SF-24 il potenziale che sappiamo esserci".

Frederic Vasseur, Team Principal Scuderia Ferrari Foto di: Ferrari

Il numero uno della Gestione Sportiva confida che la Ferrari possa beneficiare a Silverstone di tre turni di prove libere per trovare il giusto setup...

"Questo weekend avremo il formato standard, con tre sessioni di prove libere, che dovremo utilizzare per trovare un assetto che permetta di sfruttare le novità. Come ho detto anche a Imola, quando sono arrivati i primi upgrade, saper mettere a punto al meglio la vettura può valere tanto quanto il peso specifico delle nuove componenti. Dobbiamo riuscire a fare un lavoro migliore, mettere in condizione Charles e Carlos di essere più brillanti in qualifica e di lottare per punti pesanti la domenica in gara".

Il transalpino continua a insistere sull'esigenza di migliorare il rendimento in qualifica, nella speranza di rimettersi dietro alle spalle almeno la Mercedes che in Austria ha colto la prima vittoria stagionale con George Russell sulla W15, prendendosi un meritato successo che, invece, avrebbe dovuto essere del Cavallino...