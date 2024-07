F1 | Ufficiale Aston Martin: Cowell sarà CEO dal 1 ottobre

Adesso è ufficiale: Andy Cowell dal 1 ottobre sarà il nuovo CEO di Aston Martin al posto di Martin Whitmarsh, che andrà in pensione. L’ex capo dei motori di Mercedes AMG HPP torna in F1 in un ruolo apicale. La squadra di Silverstone ha puntato su un personaggio di sicuro valore per puntare dal 2026 al titolo mondiale quando entreranno in scena i nuovi regolamenti con le monoposto agili.

Inglese di 55 anni, Andy è membro dell'IMechE e della Royal Academy of Engineering. La sua carriera era iniziata alla Cosworth prima di passare alla BMW Motorsport nel 2000 e poi alla Mercedes-Ilmor nel 2004. Con la “Stella” ha avuto una crescita che lo ha portato fino a essere l’amministratore delegato di Mercedes AMG HPP dal 2013 dando il via alla sequenza storica di titoli mondiali vinti nell’era ibrida dal 2014 al 2019, prima dell’uscita da Brixworth avvenuta nel 2020.

Lawrence Stroll, proprietario del team Aston Martin F1 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Soddisfatto Lawrence Stroll: “Vorrei ringraziare Martin che è stato determinante nella nostra fase di crescita come azienda. Negli ultimi tre anni ha sviluppato il team e ci ha aiutato a raggiungere alcuni traguardi significativi, tra cui il rafforzamento del nostro rapporto con Honda e la realizzazione del nostro campus tecnologico AMR di Silverstone”.

“Sono felice di dare il benvenuto ad Andy nel nostro team in un momento cruciale. Insieme alla nostra partnership con Honda, all’impegno del nostro partner principale Aramco e alla leadership di Andy, siamo sulla buona strada per diventare una squadra vincente. Andy ha il mio pieno appoggio e avrà tutte le risorse a disposizione per puntare in alto”.

Andy Cowell: “Sono felice di unirmi all’entusiasmante progetto di Lawrence e non vedo l’ora di lavorare con il talentuoso gruppo di persone che è stato messo insieme. La F1 è sempre stata la mia passione e entro nel team in un momento entusiasmante con l’imminente completamento dell’AMR Technology Campus e la nostra transizione nel 2026 verso un team ufficiale con i nostri partner strategici Honda e Aramco”.