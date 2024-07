F1 | Marko: "Nel duello Max è stato più nei limiti di Norris"

Del duello tra Lando Norris e Max Verstappen sfociato nell'incidente del giro numero 64 al Gran Premio d'Austria hanno dato un loro parere addetti ai lavori, piloti, team principal, appassionati. Certo non poteva mancare quello di Helmut Marko.

Il consulente di Red Bull Racing, contrariamente a quanto spesso è accaduto, ha puntato il dito contro entrambi, ovvero sia contro Lando Norris, reo di aver superato più volte i limiti della pista - e dunque dovesse essere penalizzato prima dello scontro tra i due - che Max Verstappen, troppo duro nella difesa della prima posizione.

"È stato un duello molto duro e credo che a volte abbiano esagerato. Naturalmente sapevamo che Lando aveva già oltrepassato la linea bianca tre volte. È stata questa azione a farli retrocedere entrambi. Lando è stato completamente buttato fuori dalla gara e Max è stato privato della vittoria. L'ho ritenuto del tutto inutile".

Max Verstappen e Helmut Marko, Red Bull Racing Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Nel corso del duello, Norris ha accusato più volte Verstappen di essersi mosso quando ormai era già in frenata. Marko, in questo caso, ha preso le difese del suo pilota, da cui dipendono anche le sorti del suo futuro nel team qualora l'ex pilota austriaco dovesse essere messo alla porta.

"Era la curva 3, ma Lando Norris ha superato i limiti della pista anche in altre curve. È stato un peccato perché è stata una grande battaglia".

"Il problema è iniziato con il fatto che non avevamo le gomme nuove e che il pit stop è andato male per la prima volta. Poi è stato più difficile con le gomme usate. Comunque, è stata una situazione inutilmente difficile per entrambi i piloti, che avrebbe potuto essere risolta in modo diverso".

Per concludere, Marko è tornato a essere il solito Marko, affermando che nel duello Verstappen è stato a suo avviso più nei limiti del consentito rispetto a quanto fatto da Norris.

"In conclusione, penso che quello che ha fatto Max sia più nei limiti di quello che ha fatto Lando".